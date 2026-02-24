新住民媽媽化身故事志工推廣家鄉文化 新北圖書館將招募160名志工

來自越南的阮氏玄（左），從語言不通、文化差異的陌生媽媽，成為為孩子們講述家鄉故事的志工，感受到自己是這片土地的一份子。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館「新住民公益故事團」近日吸引多位新住民媽媽加入，其中來自越南的阮氏玄，從語言不通、文化差異的陌生媽媽，成為為孩子們講述家鄉故事的志工，感受到自己是這片土地的一份子。新北市立圖書館館長吳佳珊表示，各區分館即日起招募志工約160名，至3月13日止。

阮氏玄指出，她遠嫁台灣已20年，初到台灣時，語言、飲食、文化及生活習慣差異帶來不少摩擦。她回想，曾帶越南家鄉的魚露到台灣，卻被鄰居誤認為「異味」，鄉愁的滋味不被理解，讓她心中酸楚。直到加入圖書館故事團後，她與新住民姊妹們共同創作《美味大冒險》，透過故事演繹介紹台灣、越南、印尼、緬甸等各國美食，讓更多人理解不同文化孕育出的飲食習慣，也分享各自心中最深刻的鄉愁滋味。

阮氏玄表示，婆婆也相當支持她當志工，認為這是一件有福報的事。當志工不僅讓她與婆婆有共同話題，也能推廣越南文化，感受到多重收穫。她鼓勵更多人一同投入圖書館志工行列，分享故事、文化與愛心。

吳佳珊說，除了新住民志工，圖書館也歡迎各年齡層喜愛閱讀的民眾加入志工行列。新北市立圖書館總館及各區分館即日起至3月13日招募志工，預計招募160名，服務內容包括讀者服務、圖書流通、外語導覽、中英文故事活動、學童課後陪讀、文獻修復及新住民志工等。詳細資訊及報名方式可至新北市立圖書館官網查詢。

