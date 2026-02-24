天搖地動！南港紅綠燈「跳舞」畫面曝 北捷一度慢速行駛

台北街頭受地震影響，紅綠燈桿也跟著搖晃；台北捷運一度慢速行駛。（本報合成，@davidhuang1193/Threads授權提供）

宜蘭近海今（24）日中午12點37分發生規模5.6地震，北台灣震感強烈，氣象署針對宜蘭及台北發布國家級警報。地震發生時，台北市南港展覽館有民眾直擊街頭紅綠燈號誌桿劇烈搖晃，台北捷運也因應地震啟動慢速行駛巡軌機制，目前全線已恢復正常營運。

有網友在Threads分享當時畫面，只見矗立南港展覽館附近的紅綠燈號誌桿隨震波不停左右搖擺，讓原PO不禁幽默稱「號誌桿在跳舞了」。與此同時，台北捷運板南線車站的跑馬燈也同步顯示「全線列車慢速行駛」，旅客在月台等候，感受地震帶來的交通影響。

綜合媒體報導，台北捷運公司表示，地震發生後全線列車立即依照SOP降速巡軌以維護行車安全，並建議趕時間的旅客改搭其他交通工具。經過確認安全無虞後，北捷已於隨後恢復正常行駛。

過去北捷也曾提醒旅客，若在搭乘時遇到地震應保持冷靜，車廂內乘客應降低身體姿勢並緊握支撐物；若列車到站，則請務必聽從車站人員引導避難，切勿驚慌推擠。

