為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平溪天燈節元宵節登場 基市府開專車接駁

    2026/02/24 13:18 記者俞肇福／基隆報導
    新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（資料照，圖為基隆市政府提供）

    新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（資料照，圖為基隆市政府提供）

    「2026新北市平溪天燈節」將於3月3日（元宵節）於十分廣場登場，結合天燈施放、光雕投影與多組藝人演出，打造春季最具代表性的祈福盛會；基隆市公車處與新北市政府觀光旅遊局合作，元宵節當天開行「基隆火車站（南站）—十分基平橋頭」接駁公車。接駁公車上山（往十分方向）收費30元，營運時間為10時至19時；下山（往基隆方向）免費，營運時間為10時40分至22時，社福卡、學生票及TPASS等優惠不適用。

    基隆市政府公車處處長鍾惠存表示，接駁公車基隆端上下車地點均位於基隆火車站南站出口外（星宇航空企業認養候車亭）旁。自基隆火車站出發，沿途停靠「暖暖區公所」及「東興廟」公車站位上車點後，經基平隧道直達新北市基平橋頭，下車後再步行約15分鐘至十分廣場；回程（往基隆方向）自基平橋頭發車後，過基平隧道後沿東勢街、水源路、八堵路、南榮路、愛三路及仁二路行駛，終點為基隆火車站（南站），基隆端沿線市區公車站位（含循環站）皆可按鈴下車。

    公車處提醒，本次接駁公車上山（往十分方向）收費30元，採刷卡或投現方式收費，社福卡、學生票、TPASS定期票等優惠不適用，若電子票證無法扣款可上車投現，敬請多加留意。上山方向營運時間為10時至19時，15時以前班距為20分鐘，15時以後為15分鐘一班；下山方向營運時間為10時40分至22時，19時前班距為20分鐘，19時之後滿載即發車。更多「2026新北市平溪天燈節」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2026新北市平溪天燈節官方網站查詢。

    新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（圖為基隆市政府提供）

    新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播