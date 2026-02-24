平溪天燈節元宵節登場 基市府開專車接駁

新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（資料照，圖為基隆市政府提供）

「2026新北市平溪天燈節」將於3月3日（元宵節）於十分廣場登場，結合天燈施放、光雕投影與多組藝人演出，打造春季最具代表性的祈福盛會；基隆市公車處與新北市政府觀光旅遊局合作，元宵節當天開行「基隆火車站（南站）—十分基平橋頭」接駁公車。接駁公車上山（往十分方向）收費30元，營運時間為10時至19時；下山（往基隆方向）免費，營運時間為10時40分至22時，社福卡、學生票及TPASS等優惠不適用。

基隆市政府公車處處長鍾惠存表示，接駁公車基隆端上下車地點均位於基隆火車站南站出口外（星宇航空企業認養候車亭）旁。自基隆火車站出發，沿途停靠「暖暖區公所」及「東興廟」公車站位上車點後，經基平隧道直達新北市基平橋頭，下車後再步行約15分鐘至十分廣場；回程（往基隆方向）自基平橋頭發車後，過基平隧道後沿東勢街、水源路、八堵路、南榮路、愛三路及仁二路行駛，終點為基隆火車站（南站），基隆端沿線市區公車站位（含循環站）皆可按鈴下車。

公車處提醒，本次接駁公車上山（往十分方向）收費30元，採刷卡或投現方式收費，社福卡、學生票、TPASS定期票等優惠不適用，若電子票證無法扣款可上車投現，敬請多加留意。上山方向營運時間為10時至19時，15時以前班距為20分鐘，15時以後為15分鐘一班；下山方向營運時間為10時40分至22時，19時前班距為20分鐘，19時之後滿載即發車。更多「2026新北市平溪天燈節」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2026新北市平溪天燈節官方網站查詢。

新北市政府將於3月3日（元宵節）辦理平溪天燈節活動，基隆市政府於當天提供接駁專車服務，民眾可以投幣或刷卡，現有通勤月票不適用。（圖為基隆市政府提供）

