農曆春節國內線日均1.8萬人次 民航局：較去年運量增9％

春節連假疏運昨天結束，交通部民用航空局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%。（資料照）

春節連假疏運昨天結束，交通部民用航空局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%。連假前段離島地區受天候影響，收假期間離島往本島候補旅客較多，經民航局即時協調加班機及軍機支援，整體疏運平穩順暢。

民航局表示，今年春節國內航線整體提供運能較去年增加8%，連假期間共飛航3,007架次，疏運近20萬人次，平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%，其中，以初二、初六單日約2.1萬人次運量為假期最高峰。

請繼續往下閱讀...

民航局指出，春節前已掌握天氣狀況，並做好橫向聯繫，請航空公司備妥預備運能、協調航港局備援船及國防部備便軍機；小年夜、除夕馬祖地區受天候因素影響多數航班取消時，立即啟動疏運機制，宣導旅客改搭船班，並立即協調航空公司及國防部，並於初一增開加班機2架次及軍機支援1架次，協助旅客順利返鄉。

民航局表示，初四之後，有部分未事先訂妥機票的旅客湧入機場，金門及澎湖往本島候補旅客增加，因此再次啟動疏運機制，陸續於初五、初六協調航空公司增開加班機12架次及軍機支援7架次，加速疏運返回本島人潮。

民航局指出，這次疏運期間合計增開加班機14架次、啟動軍機支援8架次，提升離島往返本島的疏運量能，透過跨單位協調與即時應變，確保旅客行程順利。春節尖峰期間，部分離島航線出現候補旅客較多情形，提醒民眾連假期間務必事先訂妥來回機位，並確認航班動態，妥善規劃行程，避免於機場長時間候補，也有助整體運能合理配置與有效運用。

民航局表示，春節期間各航空站也加強旅客服務與宣導，包括協助宣導船班資訊、國道客運管制措施、優惠及最低票價等資訊，提供旅客多元運具選擇，提醒旅客遵守行動電源及鋰電池攜帶規定，共同維護飛航安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法