北投工地監測數據「憑空消失兩個月」 黃瀞瑩酸北市府「大都更變大損鄰」

台北市2023年基泰大直損鄰案導致大樓坍塌，北市建管處修損鄰規則納第三方認定，規定監測數據透明化。不過，台北市議員黃瀞瑩指出，北投有民眾發現住家旁工地監測數據竟消失兩個月，讓她不禁大酸台北市「大都更時代」變「大損鄰時代」。北市建管處回應，每月都會主動查核，該案未確實上傳，已要求改善。

黃瀞瑩表示，蔣市府在基泰案後，承諾要引入第三方判定、要監測數據透明化、要全民共同監督，但實際上只是半透明，改革的其中一項內容是要求建商把監測數據上傳雲端，民眾能透過掃描QR Code掌握情況；但她卻接到北投民眾的陳情指出，住家旁邊的工地，監測數據竟然整整消失了兩個月，甚至是有做才傳、沒做就不傳，或者上傳後又下架，經詢問建管處，竟被回「民眾有檢舉才會去查」，實在離譜。

她指出，2024年損鄰案達276件，居六都之冠，去年也超過200件，但負責全市工地巡查與損鄰協調的建管處人員僅12位，人力吃緊情況，監督品質一定會下降，根本無法落實改革。

建管處回應，北投這案未確實上傳監測數據，已通知承監造人改善，如仍違反規定將依建築法規定裁罰9000元。建管處長虞積學說，建管處有主動查核機制，未來承監造人勘驗檢查表、樓板勘驗檢查表將納入檢核項目，建管處不只於樓板勘驗時查核雲端資料庫，也於委託專業技師公會地下室開挖檢查時一併查核，另季度工地總檢納入抽查檢視項目；如發現違規或未上傳監測資料者，依建築法裁罰。

此外也採取「外部專業分流」策略，強化現場查核密度，導入專業公會分流，落實「每月逐案」現地檢查，重點審核安全監測數據等。人力方面，現已增加人力至14人，處理施工管理業務。

基泰案後，北市府引入第三方判定，並要球監測數據上傳雲端透明化。（建管處提供）

