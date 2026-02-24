初九拜天公 廖大乙：這樣拜好運一整年

明天大初九天公生，不少民眾從今天深夜11時起開始拜天公。（資料照）

明天農曆正月初九是俗稱「天公生」的玉皇大帝生日，許多民眾從今天深夜11時起即開始拜天公，民俗專家廖大乙表示，古人拜天公前必定齋戒沐浴，代表以最清淨的身心虔誠祈福，且首重自淨其意，拜天公時若能自省改過，發願存善心、做好事，就能獲得上蒼的庇佑賜福，好運一整年。

廖大乙指出，在道教傳統信仰上，玉皇上帝在天庭統領眾神，地位至為尊崇，由於一是陽數之首、九是陽數之極，所以相傳正月初九為玉皇大帝聖誕，因此古時候拜天公是一件極為重要的事，甚至與一年的禍福息息相關。

廖大乙表示，古人拜天公從農曆正月初九凌晨子時一到（11點至1點）便開始，到隔天清晨7點都可祭拜，祭拜前最好齋戒沐浴，且上天有好生之德，禁用葷食，不喜鋪張浪費，可準備米、水、花生、甘蔗及地瓜5種早年農村社會基本食物當供品祭拜，分別代表天、地、好事發生、節節高升及開枝散葉，尤其祭拜時要儀容端莊，不可披頭散髮，更不能口出穢言髒話，以免冒犯了尊貴的天公。

廖大乙強調，拜天公首重清淨心，在祭拜時應學習古人自淨其意精神，發願諸惡莫作、眾善奉行， 且少燒金紙，儘量以米代金，新的一年就能獲得上蒼的庇佑賜福。惟現代人生活忙碌，如果不克在明天拜天公，元宵節前都可祭拜，且見天即是天公，家中沒有神明廳或不方便點一柱清香及準備供品祭拜的民眾，也可雙手合十向上蒼祈福，所謂心誠者靈，只要心夠清淨、夠虔誠，同樣能獲得天公賜福。

民俗專家廖大乙表示，拜天公可準備米、水、花生、甘蔗及地瓜5種供品祭拜。（記者張協昇攝）

民俗專家廖大乙表示，拜天公時要秉持清淨心，才能獲得上蒼的庇佑賜福。（記者張協昇攝）

