斗六燈海節卡司超年輕 2/27連嗨3天

斗六太平老街懸掛2萬盞燈籠，入夜點燈燈海長廊吸引許多民眾拍照打卡。（記者黃淑莉攝）

2026斗六燈海節2月27日至3月1日在太平老街登場，斗六市長林聖爵直言，今年邀請多位藝人演出，雖然他都不認識，但只要年輕人喜歡就好，吸引年輕人來斗六觀光，就是公所辦活動的目的，歡迎市民、全國遊客一起來感受斗六的溫度。

林聖爵指出，斗六太平老街與周邊巷道承載斗六發展的歷史記憶與生活風貌，除是地方重要商圈，也是遊客來斗六必造訪景點之一，公所人流統計去年約有1700萬人次造訪，今年列入交通部觀光署觀光遊憩據點。

雲林縣長張麗善表示，斗六市公所連續多年打造太平老街上萬盞燈籠的燈海長廊已打響口碑，每年吸引許多遊客拍照打卡，尤其燈籠是在地學生繪製，燈海節是把文化、宗教及觀光結合，邀請全國民眾來斗六賞燈海、吃在地美食。

斗六市公所說，燈海節2月27日至3月1日連續3天，每天下午5點半登場，每天邀請不同藝人接力演出，27日有羊米人YUMMY MAN、PIZZALI、甜約翰樂團、李聖傑，28日有韓菲、擊沈女孩樂團、鼓鼓呂思緯，3月1日邀請多組樂團有未眠人、沉默紳士、胡凱兒及婁峻碩等人。

林聖爵表示，這次邀請的藝人他幾乎都不認識，重點是年輕喜歡就好，能夠讓年輕人認識斗六、走進斗六，且除藝人與在地樂團表演，還有猜燈謎及竹編燈籠、彩繪元宵、小燈箱等手作體驗、美食市集等，歡迎大家來斗六感受這座城市的活力與溫度。

斗六燈海節2月27日至3月1日連嗨3天，縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人邀請大家來感受斗六的魅力。（記者黃淑莉攝）

斗六燈海節邀請鼓鼓呂思緯等多名年輕人喜歡的藝人演出。（記者黃淑莉攝）

