人本概念也擴及地下道 竹北中正東路地下道下週一起封閉施工改善

新竹縣竹北市中正東路地下道，就位在大橋下方，專供機車族和行人穿越鐵道。（記者黃美珠攝）

人本概念不僅見諸在當代道路設計，新竹縣竹北市公所近期也將把它擴及到地下道去。因為已啟用約44年的竹北中正東路地下道，15年前修繕過後迄今年久，現場環境失修、燈光昏暗，雖可同時行走機車和行人，但卻少有人敢走。公所斥資2070萬元，將在下週一（3月2日）啟動改善工程，預計整頓地下道的地坪、欄杆、牆面以及橋墩等，其中更將加強照明設備，讓地下道大放光明，未來行人好行且敢行。

公所工務課表示，這項地下道改善計畫，取得縣府工務處開放路權後推進，計畫工期120個日曆天，下週一開工後，預計將在6月5日完竣。主要的工項是改善現有的地下道欄杆、地坪、橋墩、粉刷牆面以及改善照明，總工程款2070萬。

請繼續往下閱讀...

工務課表示，中正東路地下道新建於1982年，全長約180公尺，專供機車和行人通行以穿越上方的鐵道，迄今僅在2011年間做過一次修繕，入夜後燈光照明明顯不足。所以這次改善的重點工作之一就是加強照明，他們捨棄過去一盞、一盞的燈具設計，而是採一管直通到路底的方式，讓整個地下道大放光明，給行人可以覺得安心，機車騎士的視線也更敞亮、無死角。

配合前述工程，施工期間整個地下道工區將封閉，請慣走這個地下道以穿越鐵道的用路人，暫時改走三民路地下道，至於工區周邊的其他平面道路，原則上交通不會受到工程影響。

新竹縣竹北市中正東路地下道啟用迄今已經44年，下週起將封閉施工做環境改善。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北中正東路地下道下週將封閉施工，計畫工期120個日曆天。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法