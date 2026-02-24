彰化伸港紅蒜頭搶手憂被偷拔 警今起至3/31「護蒜」

伸港紅蒜頭進入產期，警方漏夜展開「護蒜」勤務。（警方提供）

彰化縣伸港鄉著名的紅蒜頭進入採收期，今年因氣候異常造成蒜頭產量減少，價格看俏，由於過去曾發生整園蒜頭一夜之間被拔光的慘況，蒜農憂心被宵小盯上，和美警分局決定從今天（24日）起至3月31日加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」，保護蒜農辛苦栽種的成果。

縣議員賴清美與助理曾煥燁今天到伸港鄉蒜田關心蒜頭採收狀況時指出，伸港紅蒜頭遠近馳名，經常是才剛採收都還沒上市，就被盤商或老饕來田裡全部收購，卻也因此引發宵小覬覦。過去曾發生有蒜農一早下田要採收蒜頭，卻發現整園的蒜頭一夜之間被拔光的慘狀，還有蒜農把才剛採收的蒜頭放在田間晾乾，隔天去回收時，卻發現整個菜園的蒜頭全部不見，讓蒜農人心惶惶。

她說，伸港鄉紅蒜頭種植面積愈來愈少，這是因為蒜農的年紀愈來愈大，務農很辛苦，年輕一代多半都不願接手；今年紅蒜頭非常大顆，由於即將進入採收期，蒜農都希望警方能加強巡邏，不要讓宵小得逞。

曾姓蒜農指出，今年蒜頭受氣溫忽高忽低影響，儘管蒜頭結球較大，產量卻比去年減少，目前產地價為每台斤80元，可望再拉抬到上百元；他的3分地蒜田即將採收，由於過去被宵小偷拔的慘痛經驗，他們憂心又受害，希望警方幫忙巡邏防竊。

由於伸港紅蒜頭每年都非常搶手，引發宵小覬覦，和美警分局決定從即日起至3月31日展開「護蒜」勤務，除派員加強園區巡邏勤務，蒜農若發現可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並立即向警方通報，杜絕宵小可趁之機。

伸港紅蒜頭今年產量減，品質上乘價格看俏。（賴清美提供）

縣議員賴清美（左）與助理曾煥燁（右）為蒜農請命籲警方加強巡邏。（賴清美提供）

