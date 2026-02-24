台中新學期起免費週週喝鮮奶上路 首日兌領不到1成

台中市新學期開學日起國小及幼兒園學童可到超商每週免費兌換鮮奶。（圖：市府提供）

台中市政府自新學期開學日（23日）起推動「台中有鈣讚計畫」，補助公立國小及公私立幼兒園學生週週喝鮮奶，估約有24萬名學童受惠，教育局統計，政策上路首日共有1萬8469人兌換，首日兌領率未達一成，台中市長盧秀燕指出，一週內均可兌換，昨日執行效果良好，新政策普遍受家長及學生歡迎。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻另指出，接獲不少家長反映部分通路兌換規定容量鮮乳，結帳時出現須補差額或顯示無法兌換，或是較大容量鮮乳容易缺貨，導致學童只能改領小瓶裝，呼籲教育局檢討，並呼籲市府善用數位卡證兌換的彈性，將私立國小及未就讀幼兒園的幼童一併納入，讓照顧網更全面。

台中補助學童每週喝一次鮮奶政策昨起開學日上路，盧秀燕指出，政策非常受到家長及學生歡迎，首日共兌領1萬8469瓶，其中小學生兌換踴躍，佔了1萬849人，幼兒有7620人兌領；不過，教育局估週週喝鮮奶政策有24萬人受惠，首日兌領率未達一成，盧秀燕說，因兌換期限長達一週，學生會持續兌領。

周永鴻則指出，政策上路第一天，服務處陸續收到家長反映，部分通路兌換規定容量鮮乳，結帳時出現須補差額或顯示無法兌換，或是較大容量鮮乳缺貨，導致學童只能改領小瓶裝，市府應盡速與7大合作通路業者溝通修正系統設定，並建立完善的庫存與補貨機制，確保各門市供貨穩定、容量一致，能大幅提升兌換的便利性。

周永鴻另再喊話市府能進一步擴大照顧範圍，就讀私立國小或是還在托嬰中心、由親屬自行照顧而尚未就讀幼兒園的小朋友，卻未能納入補助，呼籲市府學童的健康與營養補充應一視同仁，盡速評估擴大發放對象的可行性。

台中週週喝鮮奶首日，有家長帶子女到超商兌換。（圖：市府提供）

