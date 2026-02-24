為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    傳承先人「敬字惜紙」 美濃字紙祭迎聖蹟

    2026/02/24 12:53 記者黃佳琳／高雄報導
    美濃字紙祭透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。（美濃區公所提供）

    美濃字紙祭透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。（美濃區公所提供）

    美濃是南台灣客家文化的重鎮，長期致力於維繫深厚的傳統禮俗，其中「字紙祭」不僅是當地最具代表性的祭典，更是客家人「敬字惜紙」精神的縮影，美濃字紙祭系列活動將於2月下旬正式起跑，透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。

    美濃區長謝鶴琳表示，美濃人對文字的情感極為神聖，「敬字亭」的存在就是最好的證明。在那裡，人們供奉著造字先賢倉頡與文昌帝君。隨著科技時代來臨，鍵盤文字使用率大於書寫文字的現代，字紙祭所傳遞的「愛惜文字」與「尊重教育」價值顯得愈發難能可貴。

    今天登場的「迎聖蹟儀式」，隊伍由廣善堂啟程，沿途經過美濃各大敬字亭進行隆重祭祀儀式迎聖蹟，並號召在地學生與居民參與，象徵學風延續、文脈相傳。

    明天則舉辦最受矚目的「送聖蹟」儀式，祭祀與請神古禮完成後，隊伍將步行至極具歷史意義的「美濃舊橋」進行開壇，在莊嚴的氛圍中，將字紙灰透過竹杓引流至溪水中，這項「上達天聽」的古老科儀，代表著對知識與文字的敬重，並祈求上蒼庇佑美濃子弟才思敏捷、學業有成。

    此外，3月8日也將於美濃文創中心舉辦「美濃字紙祭文化節」活動，今年度的系列活動亮點「客家一字千金」競賽，將文字遊戲結合客家文化，邀請美濃區學子同台競技、玩轉文字，挑戰豐厚獎金。將文字從神龕上的古禮，轉化為趣味橫生的智力對決，展現客家文化在現代生活中生機勃勃的一面。

    美濃字紙祭透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。（美濃區公所提供）

    美濃字紙祭透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。（美濃區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播