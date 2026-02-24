傳承先人「敬字惜紙」 美濃字紙祭迎聖蹟

美濃字紙祭透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。（美濃區公所提供）

美濃是南台灣客家文化的重鎮，長期致力於維繫深厚的傳統禮俗，其中「字紙祭」不僅是當地最具代表性的祭典，更是客家人「敬字惜紙」精神的縮影，美濃字紙祭系列活動將於2月下旬正式起跑，透過一連串的儀式與創意競賽，邀請民眾走入客庄，親身感受這份傳承百年的文風底蘊。

美濃區長謝鶴琳表示，美濃人對文字的情感極為神聖，「敬字亭」的存在就是最好的證明。在那裡，人們供奉著造字先賢倉頡與文昌帝君。隨著科技時代來臨，鍵盤文字使用率大於書寫文字的現代，字紙祭所傳遞的「愛惜文字」與「尊重教育」價值顯得愈發難能可貴。

今天登場的「迎聖蹟儀式」，隊伍由廣善堂啟程，沿途經過美濃各大敬字亭進行隆重祭祀儀式迎聖蹟，並號召在地學生與居民參與，象徵學風延續、文脈相傳。

明天則舉辦最受矚目的「送聖蹟」儀式，祭祀與請神古禮完成後，隊伍將步行至極具歷史意義的「美濃舊橋」進行開壇，在莊嚴的氛圍中，將字紙灰透過竹杓引流至溪水中，這項「上達天聽」的古老科儀，代表著對知識與文字的敬重，並祈求上蒼庇佑美濃子弟才思敏捷、學業有成。

此外，3月8日也將於美濃文創中心舉辦「美濃字紙祭文化節」活動，今年度的系列活動亮點「客家一字千金」競賽，將文字遊戲結合客家文化，邀請美濃區學子同台競技、玩轉文字，挑戰豐厚獎金。將文字從神龕上的古禮，轉化為趣味橫生的智力對決，展現客家文化在現代生活中生機勃勃的一面。

