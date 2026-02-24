拍照打卡新熱點 赤嵌樓熱蘭遮市集迎元宵

「暗時臆謎猜」活動有「知府大人」在贔屭碑前主持猜燈謎。（南市文化局提供）

南市獨具特色的文創市集「熱蘭遮市集」邁入第4年，將於2月27日至3月1日在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，為春節系列活動畫下精彩句點。今年特別延長夜間時段，結合甫修復完成的海神廟，燈光映照下，懷古氛圍濃厚，勢必成為拍照打卡熱點。

市集重現17至19世紀大員港市繁華景象，民眾可用仿古代幣與攤商交易，體驗昔日市集買賣情境；還能跟「知府大人」出城走街，與扮裝古人互動，參加集章挑戰或猜燈謎，寓教於樂。現場融入西拉雅族、漢族、荷蘭與日本四大族群文化，服飾、場景與美食都能感受多元歷史風貌。

市集每日下午2點至晚上8點，為了迎接元宵節，晚間7點於赤嵌樓贔屭碑前舉辦「暗時臆謎猜」，燈光投影搭配燈籠點綴，謎題以臺南歷史為主題，並準備古蹟限定商品彩頭，在臺灣府知府「蔣元樞」帶領下，趣味互動中認識歷史。

延續市集傳統，集章挑戰走街展演也同步登場。找到6位歷史角色關主並完成任務，就可獲得「熱蘭遮市集經典角色尪仔標」1枚。這次印章圖樣加入台南吉祥物巷仔Niau與全新「赤嵌樓的動物夥伴們」，增添收藏趣味。走街展演由阿伯樂戲工場專業演員擔綱，化身歷史人物，從赤嵌樓一路行至大天后宮，透過戲劇故事延伸節慶團圓氛圍至街區巷弄。

南市文化局長黃雅玲表示，熱蘭遮市集不只重現歷史場景，更融入創新體驗設計，如古人互動、仿古代幣交易及族群主題布置，並隨節慶推出新亮點，讓民眾在輕鬆參與中感受歷史臨場感。

