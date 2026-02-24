為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開工地牛翻身！「台灣地震監視YT」秒湧入3.3萬人報平安

    2026/02/24 13:39 即時新聞／綜合報導
    宜蘭近海今（24）日中午12點37分發生一起規模5.6有感地震，讓知名YouTube頻道「台灣地震監視」直播間一度湧入3.3萬名網友「報平安」。（圖擷取自「台灣地震監視」YouTube）

    宜蘭近海今（24）日中午12點37分發生一起規模5.6有感地震，讓知名YouTube頻道「台灣地震監視」直播間一度湧入3.3萬名網友「報平安」。（圖擷取自「台灣地震監視」YouTube）

    台灣東北部地區今（24）日中午12點37分發生有感地震，中央氣象署觀測資料顯示，這起地震規模5.6，震央位於宜蘭縣政府東南東方16.9公里，震源深度66.8公里。地震發生當下，知名YouTube頻道「台灣地震監視」迅速湧入3.3萬名網友「報平安」，並分享各自所在縣市的搖晃程度。

    綜合在線網友們留言，「高雄無感」、「台北上下搖」、「桃園12樓有感」、「中和11樓很有感」、「新竹直接上下再左右」、「座標宜蘭，大震一下」、「剛剛在廚房是先聽到轟轟聲然後開始左右晃」。另有人幽默表示，「​​0224國際討厭香菜日，香菜震怒」、「地牛：查班了，你各位大佬們專心上班哦」，緩解眾人緊張氣氛。

    根據氣象署最新公布的初步觀測資料，宜蘭縣最大震度4級；花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣最大震度3級；南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度2級；基隆市、台東縣最大震度1級。這起地震北台灣明顯有感，氣象署一度針對台北市、宜蘭縣發布國家級警報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播