開工地牛翻身！「台灣地震監視YT」秒湧入3.3萬人報平安

宜蘭近海今（24）日中午12點37分發生一起規模5.6有感地震，讓知名YouTube頻道「台灣地震監視」直播間一度湧入3.3萬名網友「報平安」。（圖擷取自「台灣地震監視」YouTube）

台灣東北部地區今（24）日中午12點37分發生有感地震，中央氣象署觀測資料顯示，這起地震規模5.6，震央位於宜蘭縣政府東南東方16.9公里，震源深度66.8公里。地震發生當下，知名YouTube頻道「台灣地震監視」迅速湧入3.3萬名網友「報平安」，並分享各自所在縣市的搖晃程度。

綜合在線網友們留言，「高雄無感」、「台北上下搖」、「桃園12樓有感」、「中和11樓很有感」、「新竹直接上下再左右」、「座標宜蘭，大震一下」、「剛剛在廚房是先聽到轟轟聲然後開始左右晃」。另有人幽默表示，「​​0224國際討厭香菜日，香菜震怒」、「地牛：查班了，你各位大佬們專心上班哦」，緩解眾人緊張氣氛。

請繼續往下閱讀...

根據氣象署最新公布的初步觀測資料，宜蘭縣最大震度4級；花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣最大震度3級；南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度2級；基隆市、台東縣最大震度1級。這起地震北台灣明顯有感，氣象署一度針對台北市、宜蘭縣發布國家級警報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法