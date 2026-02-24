獲選政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫 助新住民二代賴嘉騏跨域追夢

賴嘉騏獲政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫支持，跨域整合教育科技與文化行動，為新住民二代與弱勢學子點亮未來。（圖由政大提供）

以「潛力培育」與「長期支持」為核心的政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫，新二代學生賴嘉騏獲選為首批受獎學生之一，他來自新住民單親家庭，母親早逝後不只要照顧弟妹，還幫助弱勢學生升學，曾獲2023年總統教育獎肯定，未來以建立跨文化教育支持系統為目標。

越南籍母親獨自撫養3個孩子，卻在賴嘉騏國小五年級那年離世，家庭重擔驟然落在他身上。他一邊維持課業、申請各類獎學金，減輕學費負擔，一邊照顧弟弟妹妹安心成長，也更早理解教育對他而言，不只是升學，而是支撐家庭繼續前行的唯一道路。校方指出，他在申請「人社拋光・點亮璞玉」計畫時就寫下「教育能改變的不只是自己，而是一整個家庭」。

正因長期站在制度邊緣，賴嘉騏也把目光投向那些同樣不易被看見的人。他持續走進偏鄉與弱勢教育現場。就讀陽明交通大學期間，系統性修習統計學、人工智慧與學習科學課程，同時創立公益升學輔導計畫，協助弱勢學生準備書審與面試，陪伴他們跨過升學門檻。

而選擇雙重學籍就讀政大東南亞語文學系，賴嘉騏的理由同樣來自生命經驗。他參與東南亞新二代培力計畫，重新靠近母親的文化背景，發現自己對母親的聲音與輪廓逐漸模糊，於是寫下與母親的故事，投稿文學獎並獲得新北文學獎肯定。他認為，語言不只是專業技能，而是理解家庭記憶、文化脈絡與新住民孩子生命經驗的重要橋梁。

賴嘉騏表示，未來希望整合教育科技與學習科學的專業訓練，在語言與文化扎根後，發展回應新住民家庭與弱勢學生需求的教育模式，建立更具包容性的跨文化教育支持系統。今年初，自己也回到越南展開睽違10年的尋根之旅，並確立畢業後返鄉越南創業的規劃，期盼在跨國文化之間建立新的教育連結。

政大說明，「人社拋光・點亮璞玉」計畫除了提供最高60萬元獎學金外，透過導師制度與跨域學習支持機制，鼓勵學生建立個人化學習藍圖，參與國際移動、社會實踐與創新創業，讓學生在穩定環境中逐步打磨專長，盼讓更多在人文社會領域具有理想與行動力的新生勇敢提出規劃，透過制度支持，在學校逐步「拋光」自身潛能。

