上萬人共享大地平安餐！馬鳴山鎮安宮五年千歲「吃飯擔」3/3登場

馬鳴山鎮安宮五年千歲「吃飯擔」3月3日登場，廟方邀請全國鄉親一同來呷平安。（記者李文德攝）

國內元宵3大民俗廟會活動，列為雲林縣定民俗「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔」，3月3日將在東勢媽祖埔、褒忠六塊寮隆重登場。鎮安宮表示，輪值2村落15年一會，今年以「作伙來雙迎」為主軸，將近400多戶村民準備好油飯、炒飯麵、烤豬、烤鱷魚等佳餚，以辦喜事心情，歡迎大家吃平安。

相傳清代瘟疫橫行，造成人心惶惶，因此當地民眾在元宵節迎請五年千歲出巡遶境祈求消除瘟疫，瘟疫果真解除，因此日後皆以這天為遶境日，而吃飯擔其中一環，由村民自發準備飯擔犒勞遶境隊伍，象徵「呷平安」，也藉著分食共享，凝聚在地民眾向心力。

鎮安宮主委章金樹表示，鎮安宮轄區橫跨褒忠、東勢鄉，故分為5股14庄，由主普股、主會股、主壇股、主醮股、三官首股輪值，今年由主會股的東勢月眉村媽祖埔聚落及褒忠馬鳴村六塊厝聚落舉辦，為15年一會，以往由兩聚落各別辦理吃飯擔活動，今年選定兩村交界靠近東西向快速道路高架橋下舉辦，並以「作伙來雙迎」為核心，象徵兩地合作共榮。

今農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、雲林縣副縣長陳璧君、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名、台塑麥寮管理部副總蔡建樑及地方民代等人一同為活動宣傳。

章金樹表示，當天11點起就在活動會場有精彩表演、五年千歲王爺及戶外影展，更有扛飯擔體驗活動，預計下午2點東、西向遶境隊伍齊進會場後鳴砲開動，預計有上萬人一同享用大地平安餐。

輪值的月眉村長張見文、馬鳴村長許文禎表示，當天現場將備有油飯、炒米粉、酸菜鴨、烤大豬、烤鱷魚等豐富料理，大約400多戶村民以最高規格的待客之道，歡迎全國鄉親一同來呷平安。

陳璧君表示，吃飯擔已在2014登錄縣定無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，此傳統延續百餘年，目前鎮安宮「馬鳴山五年千歲大科」登錄為國家重要民俗，未來會持續向中央爭取，將吃飯擔同樣列入，讓民眾更了解此項習俗。

活動當天準備好油飯、酸菜鴨等料理，讓上萬名民眾共享大地平安餐。 （記者李文德攝）

