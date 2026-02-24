為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聯馥食品法國「波特菇」出包！檢出禁用農藥 中國薄荷5農藥超標

    2026/02/24 12:46 記者林志怡／台北報導
    法國出口「新鮮波特菇」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格名單，國內食品大廠「聯馥食品股份有限公司」自法國輸入的「新鮮波特菇」，檢出殘留菇類不得使用的農藥滅芬農，8公斤於邊境遭退運或銷毀，另「莊松榮製藥廠股份有限公司」自中國輸入的「薄荷」遭檢出5項農藥超標，2950公斤遭退運或銷毀。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，輸入業者「聯馥食品股份有限公司」自法國輸入的「新鮮波特菇」檢出殘留農藥滅芬農0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，案內規定不符合相關規定，計8公斤依規定退運或銷毀。

    劉芳銘指出，「聯馥食品股份有限公司」同產地、同號列品項為近半年來首度違規，食藥署就該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    另「莊松榮製藥廠股份有限公司」自中國輸入「薄荷」，檢出農藥殘留含量不符規定，貝芬替1.34ppm、待克利0.70ppm、得克利0.06ppm、賽洛寧0.11ppm、Chlorbenzuron 0.15ppm，其中Chlorbenzuron於薄荷為不得檢出，其他農藥均超過法規容許值。

    劉芳銘說，「莊松榮製藥廠股份有限公司」近半年來首度違規，但中國輸入的薄荷近半年來已經累積第2批違規，食藥署針對該輸入業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    中國大陸出口「薄荷」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

