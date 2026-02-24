為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    開學好好玩！高雄河堤國小搬進布袋戲台 「武松打虎」反霸凌

    2026/02/24 12:30 記者許麗娟／高雄報導
    河堤國小在開學之際，將布袋戲台搬進校園，讓學童從劇中認識傳統藝術。（河提國小提供）

    河堤國小在開學之際，將布袋戲台搬進校園，讓學童從劇中認識傳統藝術。（河提國小提供）

    長達30天的寒假結束，為幫助學童收心，高雄市河堤國小特別將布袋戲台搬進校園，透過精彩的經典戲碼《武松打虎》讓小朋友感受掌中戲的魅力，也透過劇情融入反霸凌議題，共同建立友善校園。

    河堤國小校長杜昌霖指出，為落實本土教育，學校特別在開學之際邀請錦五洲掌中劇團演出經典布袋戲《武松打虎》，劇情描繪武松夜過景陽崗、赤手空拳對抗猛虎、守護百姓的橋段，戲偶在操偶師靈巧的雙手中翻騰躍動，武打動作俐落流暢，將勇氣與正義的精神演繹得淋漓盡致。

    劇中巧妙融入「反霸凌」議題，藉由言語嘲笑、關係排擠與網路散布謠言等情境，搭配角色中勇敢挺身而出，引導學生面對霸凌時應勇敢拒絕、保留證據、主動求助的重要行動。

    杜昌霖表示，傳統藝術到校展演，讓學生在真實觀賞與體驗中親近本土文化，並在戲劇情境中學習思辨與選擇；教務主任林群峰說，本次活動結合角色認識、演出欣賞與操偶體驗的課程設計，使學生在理解戲曲之美的同時，也深化對友善校園理念的認同。

    錦五洲掌中劇團團長蘇志榮表示，布袋戲角色通常分為「生、旦、淨、末、丑」，每種類型的角色都有其獨特的性格和外觀特徵，能讓觀眾一眼辨識其身份和特質，例如生角通常為正派角色，旦角則為女性角色。

    學生王詣閎分享：「第一次現場看布袋戲，操偶老師的動作真的很厲害，武松和老虎的打鬥很精彩。」三年級學生林昱岑也說：「我記住了如果遇到被欺負的情況，要勇敢說出來。」

    透過《武松打虎》布袋戲，藉機宣導反霸凌。（河提國小提供）

    透過《武松打虎》布袋戲，藉機宣導反霸凌。（河提國小提供）

