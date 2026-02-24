保握今天好天氣！ 北台灣明轉濕涼

未來1週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

把握今天好天氣！中央氣象署預報，今天整體天氣溫暖，明天受到東北季風影響，北台灣轉涼、水氣增加，到了228連假又有一波鋒面系統通過，東北季風再增強、華南雲雨區東移影響，全台機率會再增加。

氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，今天台灣上空雲量增加，不過仍屬於較為溫暖的天氣型態，各地白天26～28度，南部近山區有30度以上機率；多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

葉致均指出，未來1週將有2波鋒面及華南雲雨區影響，天氣逐漸轉為不穩定、變化快速，今天晚上鋒面通過、北方冷高壓南下，明天有一波東北季風增強，北台灣將會轉涼，不過到了週四高壓出海，台灣轉為偏東風、東南風情形，但週五又有一波鋒面系統通過，東北季風再增強、華南雲雨區東移影響，降雨機率會再增加。

葉致均表示，在今天到明天上午期間，北部、東半部及離島有零星降雨，到了明天白天開始，桃園以北、東半部及恆春半島可能會有降雨情形，週四上半天天氣還是不錯，到了下半天起桃園以北、東半部、恆春半島、中部以北山區及金馬降雨增加。

葉致均指出，228連假期間，受到一波波華南雲系影響，台灣本島、離島降雨情況明顯增加，提醒民眾留意天氣變化。

溫度部分，葉致均表示，明天北台灣白天天氣略為下降，約為22～24度左右，由於冷空氣強度不強，因此早晚溫度影響不大，週四溫度略微回升，到了週五全台白天溫度下降，類似天氣將持續到下週一。

葉致均提醒，東北季風影響期間的話，沿海地區、離島應注意強風大浪情形，週四至週六北海岸、東半部及恆春有長浪機率。

未來1週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法