    首頁 > 生活

    停車場定時定點收運垃圾遭亂丟 玉里鎮公所3月起取締、最高罰6千

    2026/02/24 12:50 記者花孟璟／花蓮報導
    玉里鎮民國路玉璞停車場變垃圾場，附近民眾批，「定點定時清垃圾是給你方便，不是讓你隨便丟」。（玉里鎮公所提供）

    玉里鎮民國路玉璞停車場變垃圾場，附近民眾批，「定點定時清垃圾是給你方便，不是讓你隨便丟」。（玉里鎮公所提供）

    由於環保署實施垃圾不落地政策有年，常有民眾抱怨追垃圾車沒追到，為此花蓮市、吉安鄉和玉里鎮都有垃圾定時定點清運政策，但玉里鎮玉璞停車場收運點卻常有人在非清運時間亂丟垃圾，引發停車場周邊住戶抱怨環境髒亂，鎮公所今宣示將從3月1日起取締，如情節嚴重最高可罰到6000元。

    「垃圾亂丟一堆，是要叫別人幫你收？」民眾怒批，這是停車順便丟垃圾嗎，最誇張是垃圾裡面還有看得到名字的藥袋！附近鎮民批評，自從設置定點定時收垃圾後，停車場就常常有人開車過來丟垃圾，也不管鎮公所公告的清運時間，搞得停車場變得像垃圾場。

    原來玉里鎮公所在民國路一段、民安三街口的玉璞停車場定點垃圾收運，過年前後多次有民眾丟垃圾，居民說，只要一有人開始丟，就像破窗效應馬上會有人跟進，現場臭味飄散、蒼蠅亂飛有夠噁，鎮公所卻沒處理。

    玉里鎮公所對此表示，因收到民眾投訴及里長反映，針對民國路玉璞停車場定時定點垃圾收運區，頻繁發生民眾於非收運時間違規棄置垃圾，影響觀瞻與住戶生活品質，將在3月1日起加強取締，目前現場已放告示牌提醒民眾注意，停車場也已加裝監視器，如再亂丟，將依照廢棄物清理法規定，罰款1200元到6000元！

    鎮公所環殯所表示，許多民眾因上班因素無法在家等待垃圾車，長輩追垃圾車也容易有危險，因此在玉璞段停車場設置定時定點清運，時間是每週一至週五的上午7點半到9點半，週六為下午2點半至4點，週日休息，提醒民眾只要不是清運時間，就不能將垃圾丟入停車場放置，否則就會被開罰。

    環殯所也強調，定時定點收運僅限收取一般家戶垃圾，而事業廢棄物、B5類廢棄物及其他依法應自行清運之廢棄物，均不在收運範圍內，需委託合法清除處理機構辦理，違者亦將依法究辦。

    定時定點收垃圾政策，民眾沒看到「定時」只看到定點，玉里鎮玉璞停車場變垃圾場，現場加裝監視器，告示3/1將開罰。（玉里鎮公所提供）

    定時定點收垃圾政策，民眾沒看到「定時」只看到定點，玉里鎮玉璞停車場變垃圾場，現場加裝監視器，告示3/1將開罰。（玉里鎮公所提供）

    玉璞停車場清運時間表。（玉里鎮公所提供）

    玉璞停車場清運時間表。（玉里鎮公所提供）

