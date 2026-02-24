2/27、3/3平溪天燈節活動 台鐵調整平溪線列車時刻

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場舉行；台鐵公司表示，為加強疏運活動人潮，將於活動舉辦當天調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

台鐵公司表示，平溪天燈節2月27日部分列車改開行瑞芳-菁桐、瑞芳-八斗子，3月3日部分列車改開行瑞芳-十分、十分-菁桐及瑞芳-八斗子。活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點，相關車次、時刻及行駛區間，即日起於台鐵公司網站及各相關車站公告。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司指出，新北市政府也於2月27日、3月3日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站、基隆站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法