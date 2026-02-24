為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2/27、3/3平溪天燈節活動 台鐵調整平溪線列車時刻

    2026/02/24 12:10 記者黃宜靜／台北報導
    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場舉行；台鐵公司表示，為加強疏運活動人潮，將於活動舉辦當天調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

    台鐵公司表示，平溪天燈節2月27日部分列車改開行瑞芳-菁桐、瑞芳-八斗子，3月3日部分列車改開行瑞芳-十分、十分-菁桐及瑞芳-八斗子。活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點，相關車次、時刻及行駛區間，即日起於台鐵公司網站及各相關車站公告。

    台鐵公司指出，新北市政府也於2月27日、3月3日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站、基隆站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    台鐵公司因應2026平溪天燈節活動調整平溪線列車時刻。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播