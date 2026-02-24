為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園漢克訓犬中心人員踹鐵籠、硬扯犬隻影片外流 動保處要查

    2026/02/24 12:45 記者周敏鴻／桃園報導
    黑色犬隻被拉出鐵籠時，一度被甩在半空中。（擷取自網路）

    黑色犬隻被拉出鐵籠時，一度被甩在半空中。（擷取自網路）

    桃園市楊梅區漢克訓犬中心內部監視器影片被PO上網，內容顯示中心人員疑因不滿犬隻吠叫，腳踹鐵籠、摔東西，甚至將籠中犬隻拉出而扯在半空中甩動，引起眾怒：「漢克訓犬中心or漢克寵物沙包競技場？」桃園市政府動物保護處已介入調查；訓犬中心人員PO文回應，管理流程與內部監督上存在不足之處，深感抱歉並已立即啟動改善措施。

    網友以「暴力虐待」PO出的影片中，可以看到訓犬中心內放置多個鐵籠關著犬隻，疑因犬隻不斷吠叫，中心人員前來，腳踹、手拍鐵籠，還拿起鐵籠、物品往鐵籠丟，其中1隻黑色犬隻甚至被拉出鐵籠，一度被中心人員用牽繩甩在半空中，直到中心人員訓斥後，才將黑色犬隻關回鐵籠後離開。

    自稱是影片中犬隻主人的網友表示，她家的4隻犬隻都在訓犬中心，花了160萬元了，她看完影片很錯愕，目前仍在消化情緒、試圖理解情況；其他網友則PO出另1段訓犬中心的內部影片，1隻白色犬隻被拉出鐵籠後，被牽繩綁住被人拉著在地上拖拉；桃園市議員黃瓊慧說，這種訓犬方式應該沒有任何主人會認同，她已於第一時間請市府動保處介入調查。

    訓犬中心人員PO文表示，查證後，事件涉及失職的前學徒在離職後，以不當方式散布資訊；對於影片可能造成的不安與疑慮，會立即啟動改善措施，包括全面盤點犬舍管理制度並重新檢視照護標準與SOP、強化內部訓練與監督機制、建立更透明的公開回應與檢視機制等。

    黑色犬隻被漢克訓犬中心人員用牽繩硬拉出鐵籠。（擷取自網路）

    黑色犬隻被漢克訓犬中心人員用牽繩硬拉出鐵籠。（擷取自網路）

    熱門推播