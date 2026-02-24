為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北與大學合作推未來設計人才養成課程 3月起開放報名

    2026/02/24 12:21 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局與私立大學合作推出「未來設計人才養成」課程計畫，今日舉辦計畫啟動記者會。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局與私立大學合作推出「未來設計人才養成」課程計畫，今日舉辦計畫啟動記者會。（記者黃子暘攝）

    為幫助高中職學生達成學以致用，新北市教育局與私立大學合作推出「未來設計人才養成」課程計畫，結合大學服裝設計與實作空間、Vision Base協作場域等資源，幫助學生走入大學校園，達成多元學習與職涯探索。副局長劉明超指出，新北市自2018年與大學合作，提供250多門免費課程與營隊，此次與私立大學合作推出的課程將於4至6月開課，並自3月起開放報名。

    劉明超在計畫啟動記者會上指出，市府與私立大學合作，將設計專業課程向下銜接高中教育，也促進高中與大學的雙向連結，幫助學生在既有實務基礎上深化設計思考，逐步累積專業素養。

    合作學校私立實踐大學校長洪久賢說，課程以校內「服裝設計、工業設計、媒體傳達與建築設計」四大學系為核心，規劃「身體的夢：自我探索與敘事」、「從色彩材質的設計驅動法」、「AI 影像創作體驗」及「建築的前面、中間、後面、外面與裡面」等主題課程，協助學生及早接觸設計專業領域的多元應用與發展。

    教育局補充，市府自2018年推動「高中與大學共創學習媒合平台」及「新北大教育計畫」以來，已與90所大專校院合作，累計提供250多門免費課程與營隊，涵蓋18學群，此次與實踐合作的課程體驗將於3月起開放報名，歡迎新北市高中職學生參與。

    新北市教育局與私立大學合作推出「未來設計人才養成」課程計畫，今日舉辦計畫啟動記者會。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局與私立大學合作推出「未來設計人才養成」課程計畫，今日舉辦計畫啟動記者會。（記者黃子暘攝）

