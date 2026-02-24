緯創董座林憲銘捐陽明交大校舍 助母校發展前瞻科技

緯創資通董事長林憲銘（左）捐建「華仁館」作為陽明交大培育AI資訊科技人才與研究的基地。右為陽明交大校長林奇宏。（陽明交大提供）

大學持續投入前瞻科技研究，也積極籌募相關資源，陽明交大今表示，該校傑出校友、緯創資通董事長林憲銘將在新竹光復校區無償捐建「華仁館」，未來將聚焦於雲端運算、人工智慧、5G通訊技術、資訊安全等關鍵領域，作為學校培育AI資訊科技人才與研究的基地。

校方說明，此次捐建創下了陽明交大首度由個人獨資捐建完整校舍的重要紀錄，將以「先建後捐」模式成為資訊學院擴大AI前瞻科技的據點，在整體校園規劃架構下，使新建空間與既有系館形成連結，強化學術交流與資源共享效益，也展現了校友與學校攜手合作、共同成就校務發展願景的典範。

校方指出，新館的興建，不僅回應校園整體教學與研究空間擴充的需求，更將成為推動前瞻資訊科技發展的重要基地。將可強化陽明交大在AI核心技術與應用創新的整體布局，為AI前瞻科技與人才培育奠定堅實的基礎。

「華仁館」的命名來自於林憲銘的父母，象徵飲水思源、薪火相傳的精神。該建築設計預計將由國內外知名建築師黃聲遠操刀，秉持「不砍樹、與自然共生」理念，打造融合人文關懷、科技創新與永續精神的學習空間。

陽明交大校長林奇宏特別感謝林憲銘對母校長遠發展的深厚情誼與高度承諾。陽明交大資訊學院院長謝續平也期盼，華仁館將成為孕育創新思維與關鍵人才的重要基地，持續推動陽明交大在 AI 與前瞻科技領域的突破與躍進。

