賞燈祈福環保拿好禮！新北環保局推自備餐具、回收廢電池

攤位現場除了回收換好禮外，更有闖關小遊戲，只要完成指令，即可獲得精美好禮。（新北市環保局提供）

新北市平溪天燈節及新北燈會每年吸引大批民眾參與，環保局為提倡節慶減塑與正確回收，將於2月27、28日連假期間，先後於平溪天燈節與新北燈會推出兩場次「資收知識燈謎站」活動，民眾只要自備環保容器或攜帶20顆廢乾電池至現場，即可兌換超萌「寶吉」清潔木漿海綿或實用「新北i環保」清潔吸水巾，現場更有趣味互動小遊戲，邀請大眾以實際行動愛地球。

環保局表示，大型節慶活動往往伴隨大量一次性用品與廢棄物，若未落實分類，將對環境造成沉重負荷，因此環保局於2月27日11點半至17點在平溪國中舉辦首場「資收知識燈謎站」活動，民眾於平溪老街店家消費時，自備環保杯或容器盛裝，並將環保杯或容器與店家合照分享至個人社群平台（標記「新北i環保」及「平溪天燈節」），即可至平溪國中會場「資收知識燈謎站」活動攤位（大會服務台攤位旁）兌換限量「寶吉清潔木漿海綿」，每人限領1份，換完為止，鼓勵民眾逛老街、品嚐美食的同時，一同參與減塑把好禮帶回家。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，元宵提燈內使用後的電池，以及家中廢棄的行動電源，含有害重金屬，若未依規定回收處理，恐造成環境污染，第二場活動於2月28日18點至22點在大都會公園辦理，民眾只要攜帶20顆廢乾電池或1個廢棄行動電源至2026新北燈會「資收知識燈謎站」活動攤位（三重區公所攤位），即可兌換「新北i環保」清潔吸水巾，每人限領1份，換完為止，現場也加碼互動遊戲，民眾加入「新北市回收物品易查通」LINE官方帳號，即可再獲得精美小禮。

「資收知識燈謎站」將於2月27、28日連假期間，先後於平溪天燈節與新北燈會推出兩場次。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法