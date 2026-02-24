台南楠西「伯公生」小旅行 吃好料、拿福氣900元有找

楠西鹿陶洋江家聚落。（圖由台南市政府提供）

專車接送找「伯公」，有玩有吃，900元有找！農曆二月初二（國曆3月20日）是土地公誕辰，客家人親切稱祂為「伯公」，象徵如家族長輩般守護庄頭。今年台南推出「伯公生」小旅行，邀請民眾走進楠西區，以走讀、祭儀與食福饗宴，體驗一場文化味十足的春日小旅行。

楠西鹿陶洋江家自清康熙年間自福建渡海來台開墾，落腳後便設置福德廟祈求平安，伯公信仰成為聚落重要精神依靠。活動特別結合「戀．土地 敬．伯公」影展與導覽走讀，透過影像與在地解說，帶領旅人認識客家先民與土地緊密相依的歷史脈絡，理解「田頭田尾土地公」所代表的守護與庇佑。

隨後前往楠西福德廟，以傳統客家祭儀為伯公祝壽，品嚐象徵甜蜜圓滿的桂圓糕，分享「食福」喜悅，讓參與者在親身體驗中，感受客庄濃厚的人情味。

祭祀後的重頭戲則是「食福宴」。在地名店梅花飯店端出經典客家佳餚，包括梅干扣肉、白斬雞佐桔醬、薑絲大腸、樹子水蓮與三代同堂菜脯雞湯，道道展現客家飲食樸實卻深厚的風味，讓旅人把滿滿福氣與好味道一併帶回家。

行程最後安排漫遊玄空法寺，在山林庭園與佛教藝術之間，感受宗教與自然交融的靜謐氛圍，為整趟旅程畫下圓滿句點。活動將於2月26日上午9時開放報名，限額80名，詳情請上台南市政府客家事務委員會官網查詢。

南市客委會主委陳新裕表示，客家人稱土地公為「伯公」，象徵如同家族長輩般的守護與依靠，這份敬重源自客家先民與土地緊密相依的生活經驗。透過伯公生小旅行，希望讓更多人走入客庄、認識信仰文化，在品味美食與參與祭儀之際，也體會客家族群敬天惜地、團結互助的精神。

台南市客委會推出伯公生小旅行體驗客庄信仰與文化。（圖由南市客委會提供）

