為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    有效防漏 曾文水庫輸送專管完工啟用

    2026/02/24 11:53 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫放水專用的輸送箱涵，沿著溪畔打造，已經完工、啟用。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫放水專用的輸送箱涵，沿著溪畔打造，已經完工、啟用。（記者吳俊鋒攝）

    國內規模最大的曾文水庫，之前都放水入溪，再引至烏山頭水庫，供應各標的用水，為了避免流失，水利署南區水資源分署打造專用的箱涵渠道，一滴都不少地輸送、蓄存，避免浪費，目前已經完工、啟用，成效顯著。

    曾文水庫無論農業灌溉或民生用水等需求，多會採發電放水，水進到河川後，再從東口堰截流，藉由烏山嶺隧道引至烏山頭水庫蓄存，適時出水。

    但放水入溪，在順利引至烏山嶺隧道前，都會有流失的問題，根據南水分署觀測統計，曾文每年供水到烏山頭水庫平均約7億立方米，滲漏率達5.3%，估算後，耗損掉了3700萬立方米。

    滲漏程度與輸水量成正比，雖然是自然現象，但3700萬立方米已接近半座烏山頭水庫的有效蓄水量，流失相當可惜，南水分署新建放水專用渠道，珍惜每一滴水資源，也減緩氣候變遷可能帶來的水情衝擊。

    「輸送專管」工程從永久河道放水道（PRO）開始，沿曾文溪畔打造，入口與主段的箱涵寬度都是4.5公尺，出水口的寬度為6公尺，但高度各有不同，設計流量可滿足一般發電放水的每秒50立方米；導水箱涵一直興建到東口堰，全長4.53公里。

    放水渠道是配合擴大抽泥工程共同推動，投入18.1億元，還包含特高壓配電與壩前碼頭改善等，降低輸水滲漏的損失，也提供淤泥暫置空間。

    全國規模最大的曾文水庫，透過輸送專管，將水導至烏山頭水庫蓄存，適時出水。（記者吳俊鋒攝）

    全國規模最大的曾文水庫，透過輸送專管，將水導至烏山頭水庫蓄存，適時出水。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播