有效防漏 曾文水庫輸送專管完工啟用

曾文水庫放水專用的輸送箱涵，沿著溪畔打造，已經完工、啟用。（記者吳俊鋒攝）

國內規模最大的曾文水庫，之前都放水入溪，再引至烏山頭水庫，供應各標的用水，為了避免流失，水利署南區水資源分署打造專用的箱涵渠道，一滴都不少地輸送、蓄存，避免浪費，目前已經完工、啟用，成效顯著。

曾文水庫無論農業灌溉或民生用水等需求，多會採發電放水，水進到河川後，再從東口堰截流，藉由烏山嶺隧道引至烏山頭水庫蓄存，適時出水。

但放水入溪，在順利引至烏山嶺隧道前，都會有流失的問題，根據南水分署觀測統計，曾文每年供水到烏山頭水庫平均約7億立方米，滲漏率達5.3%，估算後，耗損掉了3700萬立方米。

滲漏程度與輸水量成正比，雖然是自然現象，但3700萬立方米已接近半座烏山頭水庫的有效蓄水量，流失相當可惜，南水分署新建放水專用渠道，珍惜每一滴水資源，也減緩氣候變遷可能帶來的水情衝擊。

「輸送專管」工程從永久河道放水道（PRO）開始，沿曾文溪畔打造，入口與主段的箱涵寬度都是4.5公尺，出水口的寬度為6公尺，但高度各有不同，設計流量可滿足一般發電放水的每秒50立方米；導水箱涵一直興建到東口堰，全長4.53公里。

放水渠道是配合擴大抽泥工程共同推動，投入18.1億元，還包含特高壓配電與壩前碼頭改善等，降低輸水滲漏的損失，也提供淤泥暫置空間。

全國規模最大的曾文水庫，透過輸送專管，將水導至烏山頭水庫蓄存，適時出水。（記者吳俊鋒攝）

