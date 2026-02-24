宜蘭鐵路高架中央核定公文還在等 縣府盼配合款維持57億元

宜蘭縣政府還未收到中央核定鐵路高架公文，盼配合款仍維持57億元。（行政院提供）

行政院長卓榮泰17日大年初一走春宜蘭，宣布「原則上完全同意」宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，不過地方尚未收到核定公文。宜蘭縣代理縣長林茂盛今早表示，為展現推動決心，已編列第1年2.4億元經費，但盼地方配合款，仍能維持去年底57億元協商結論執行。

宜蘭至羅東鐵路高架案總經費501億元，縣府原要負擔105億元，行政院去年12月開會協商，同意降到57億元。卓揆年初一宣布同意高架案，但未提及相關核定內容，縣府目前也還沒收到正式公文，地方關切最終配合款的拍板費用。

宜蘭縣府表示，為展現推動決心，去年先依綜合規劃地方配合款105億元，進行第一年2.43億元預算編列並獲縣議會同意，同年12月9日經政務委員陳金德，以行政院名義出面協調並達成共識，感謝配合款調降至57.55億元，自償15.17億元部分則是逐年償還，減輕財政壓力及負擔。

林茂盛說，謝謝卓揆年初一宣布原則同意宜蘭鐵路高架案，目前尚未收到行政院核定公文，為展現推動魄力，已編列2.43億元預算，但盼最終核定內容，仍能依照政委陳金德去年協商會議共識執行。

林茂盛強調，政委陳金德在協調過程中，針對用地費及車站所需設施設備等費用，均同意由中央全額吸收，期待最後收到行政院的核定公文，也是同樣內容，後續會配合交通部、鐵道局期程及預算編列，力拚2035年通車，解決鐵路長期阻斷宜蘭交通、延誤送醫及救災等問題。

