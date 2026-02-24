「全民甜心」郭書瑤要來了！ 彰化萬興宮3/3元宵晚會卡司曝光

彰化萬興宮元宵聯歡晚會3月3日晚上廟前廣場登場，今年卡司陣容頗具看頭。（彰化萬興宮提供）

彰化鄉親有福了！為了迎接元宵節，彰化市田中里萬興宮將於3月3日（農曆正月十五）晚間盛大舉辦元宵聯歡晚會，今年邀請的星光卡司極具看頭，不僅有「全民甜心」郭書瑤（瑤瑤）壓軸登場，更祭出iPhone 17、冰箱、洗衣機、電視等豐富摸彩好禮，就是要讓鄉親在春節尾聲追星兼抽大獎。

萬興宮每年元宵晚會皆是地方盛事，今年宣傳海報曝光後，影歌星卡司陣容隨即在社群平台引發熱議。活動當晚除了有超人氣女星郭書瑤坐鎮，還集結了實力派唱將「情歌天王」袁小迪、「百萬美聲」麗小花、「戲說一姐」陳小菁以及「百萬童星」方順吉、「火辣女聲」妖嬌及「演歌小王子」林孟宗等人接力熱唱，卡司橫跨偶像與本土實力派，滿足各年齡層觀眾，應邀主持人更是口才說笑能力一流的「米漿」掌握全場。

請繼續往下閱讀...

除了舞台表演吸睛，摸彩環節更是每年鄉親關注的重頭戲。萬興宮管理委員會表示，今年準備了最新的iPhone 17手機作為大獎，還有電視、洗衣機、冰箱等多樣家電與神祕好禮，就是要讓參加民眾不僅能看表演，還有機會把福氣與大禮一起抱回家。

活動將於3月3日晚上6點30分在萬興宮前廣場（彰化市田中里田中路245巷6號）正式拉開序幕，持續到晚上10點10分。廟方誠摯邀請鄉親全家大小一同前來歡樂，在三府王爺的庇佑下，歡度一個既精彩又幸運的元宵夜。

彰化萬興宮每年元宵節聯歡晚會也成了當地特色，廟方邀請影歌星與民同樂。圖為過去晚會場景。（彰化萬興宮提供）

彰化萬興宮今年元宵聯歡晚會不僅有影歌星演出，還有壓軸的抽獎活動。圖為過去晚會場景。（彰化萬興宮提供）

彰化萬興宮聯歡晚會一年比一年熱鬧，圖為過去活動場景。（彰化萬興宮提供）

彰化萬興宮元宵晚會除了看表演、抽大獎外，還有拜拜吃平安，廟方邀請鄉親前來歡樂，在三府王爺的庇佑下，歡度一個既精彩又幸運的元宵夜。（彰化萬興宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法