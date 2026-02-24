宜蘭太平山遊樂區封路施工 3/3～4/30局部休園

太平山宜專一線7公里處，訂於3月3日到4月30日封路施工，翠峰湖（如圖）等遊憩據點暫不開放。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，將施作鋼軌微型樁工程封路施工，訂於3月3日到4月30日局部休園，園區僅開放到鳩之澤溫泉區，宜專一線7公里以上的遊憩據點，像是太平山莊、翠峰湖均暫時封閉。

太平山遊樂區宜專一線7公里處，去年4月30日因豪雨造成路基嚴重流失，林業及自然保育署宜蘭分署派員搶修後，5月7日搶通，只能單線雙向通車，林保署接續辦理第2階段路基復建工程，在崩塌路段施設鋼軌微型樁，預計3月3日起封路施工，完工後便可開放雙線通行。

請繼續往下閱讀...

林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（24日）指出，宜專一線7公里處施工時，基於遊客安全考量，必須封閉道路，園區局部休園，國光客運行駛到鳩之澤溫泉區。

封路施工期間，宜專一線4公里附近的鳩之澤溫泉區照常營運，開園時間調整為上午8點，入園門票及停車費打5折，中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖與周邊步道暫不開放，太平山遊樂區入口售票站電話：03-9809619。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法