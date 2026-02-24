走春入山林 台東過年期間森林及嘉明湖入園人數創新高

台東知本國家森林遊樂區今年春節假期入園人數創新高。（記者黃明堂攝）

隨著山林旅遊熱潮持續升溫，台東地區的自然景點在農曆年節期間交出亮眼成績單。根據林業及自然保育署台東分署最新統計資料顯示，小年夜至初五期間，轄管的知本國家森林遊樂區與嘉明湖國家步道皆湧入大量走春人潮，其中知本園區今年入園人數更是創下近3年新高。

知本國家森林遊樂區憑藉豐富的植被與療癒的森林浴環境，成為不少家庭春節出遊的首選。統計數據指出，園區入園人數在近三年呈現穩健增長態勢，今年春節期間總入園人數一舉突破8千大關，達到8661人次，與114年相比大幅成長39%，若對比113年亦有12%的增幅。觀察旅遊慣性發現，大年初二與初三是遊客造訪的最尖峰時段，顯示民眾在完成傳統回娘家行程後，多選擇走入森林呼吸新鮮空氣。

請繼續往下閱讀...

而在高海拔戶外活動方面，被譽為「天使的眼淚」的嘉明湖國家步道，今年也恢復往日榮景。今年春節期間申請進入山區的人數達到1958人，較113年增長約8.2%。回顧114年時，受限於南橫公路坍方導致道路中斷，當時登山人數驟減至僅剩338人；如今隨著交通恢復穩定，山友人數已顯著回升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法