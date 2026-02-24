為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走春入山林 台東過年期間森林及嘉明湖入園人數創新高

    2026/02/24 11:36 記者黃明堂／台東報導
    台東知本國家森林遊樂區今年春節假期入園人數創新高。（記者黃明堂攝）

    台東知本國家森林遊樂區今年春節假期入園人數創新高。（記者黃明堂攝）

    隨著山林旅遊熱潮持續升溫，台東地區的自然景點在農曆年節期間交出亮眼成績單。根據林業及自然保育署台東分署最新統計資料顯示，小年夜至初五期間，轄管的知本國家森林遊樂區與嘉明湖國家步道皆湧入大量走春人潮，其中知本園區今年入園人數更是創下近3年新高。

    知本國家森林遊樂區憑藉豐富的植被與療癒的森林浴環境，成為不少家庭春節出遊的首選。統計數據指出，園區入園人數在近三年呈現穩健增長態勢，今年春節期間總入園人數一舉突破8千大關，達到8661人次，與114年相比大幅成長39%，若對比113年亦有12%的增幅。觀察旅遊慣性發現，大年初二與初三是遊客造訪的最尖峰時段，顯示民眾在完成傳統回娘家行程後，多選擇走入森林呼吸新鮮空氣。

    而在高海拔戶外活動方面，被譽為「天使的眼淚」的嘉明湖國家步道，今年也恢復往日榮景。今年春節期間申請進入山區的人數達到1958人，較113年增長約8.2%。回顧114年時，受限於南橫公路坍方導致道路中斷，當時登山人數驟減至僅剩338人；如今隨著交通恢復穩定，山友人數已顯著回升。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播