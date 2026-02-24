為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西半部冬季降雨創新低！氣象署：估春季氣溫偏高 雨量偏少

    2026/02/24 11:46 記者黃宜靜／台北報導
    中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜表示，推估今年春季（3至5月）氣溫正常至偏高，雨量偏少至正常，民眾應節約用水。（記者黃宜靜攝）

    中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜表示，推估今年春季（3至5月）氣溫正常至偏高，雨量偏少至正常，民眾應節約用水。（記者黃宜靜攝）

    3月開始迎來「春暖花開」的季節！中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜表示，冬天（12月-2月）整體而言冷暖交替、氣溫偏高，且整體雨量偏少，尤其西半部累積雨量是1951年有紀錄以來雨量最少，推估今年春季（3-5月）氣溫正常至偏高，雨量偏少至正常，民眾應節約用水。

    黃椿喜表示，冬天除了1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團及一波寒流影響外，其餘時間受北方系統影響程度較輕，氣溫偏高，全台11個代表站平均溫度為「偏高」類別。降雨方面，今年冬天雨量為158.4毫米，是1951年以來第5少，雨量主要集中於北部及東半部，西半部則明顯偏少，統計至2月22日為止，彭佳嶼、台北、新竹、台中及嘉義等5站為設站以來同期最少，此外，西半部6個測站（台北、新竹、台中、嘉義、台南及恆春）累積降雨也創下1951年以來雨量最少的紀錄。

    黃椿喜說明，過去一季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常，預計下半年會進入聖嬰型態。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3月至5月，有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵。

    黃椿喜表示，結合氣象署資料、各國數值模式資料研判，春季平均氣溫以正常至偏高的機率較大，降雨方面，預估3至4月的雨量為偏少至正常，5月進入梅雨季後，預測不確定性則相對較高。

    黃椿喜提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，影響期間應注意保暖；3、4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現，請留意行車安全與行程安排；由於過去1季西半部降雨明顯偏少，春季仍是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源並節約用水。

