肉搜客人？買外套想退貨不成「遭截IG限動」 國家地理雜誌挨轟回應了

「國家地理雜誌」（National Geographic）服飾品牌近日爆出「肉搜客人」爭議。一名女網友指控，購買外套後因瑕疵欲退貨未果，向消基會申訴期間，竟遭業者客服截圖其Instagram限時動態，作為「已穿著出國」的證據拒絕退貨，讓她驚覺遭品牌監看社群，怒斥「超級變態」，引發網路高度關注。對此，業者也出面回應。

根據該名Threads網友23日發文描述，外套購買後發現有問題，但分店稱不能退貨，她無奈向消基會申訴。因一來一往拖延過久，出國在即只好將就穿出國。不料，業者客服隨後竟在回覆信件中附上她IG限動的截圖，稱她已經穿了就不能退貨，讓她覺得自己被肉搜，直呼「超級變態的品牌啊啊阿」。

貼文曝光後引發熱議，目前已累積8萬人按讚、247萬次瀏覽。網友紛紛痛批「天文奇景，回信的人可能覺得自己很厲害，替公司解決了一個麻煩」、「這個好扯，一件外套需要監視人嗎」、「甚至是限動，這還需要每天盯著你的帳號盯多少天啊」、「說什麼近日留意超可怕…被檢舉不爽就去找客戶帳號，還貼在這種官方回函裡」、「售後效率慢還要肉搜客人，真心看不懂這種操作」也有網友透露，「其實國家地理也不做衣物，就是把商標授權給人家貼牌，真的有機能需求的話建議是不必考慮」。

不過，根據《NOWNEWS》報導，業者表示，該外套是在台中三井Outlet購買的過季商品，退貨原因為「吊牌摺痕」。業者稱曾嘗試全台調貨提供更換，但消費者不接受，且因需回覆消基會函文才寄信。針對肉搜指控，業者解釋是因店員發現消費者的 Threads 抱怨文，才透過連動連結看到IG限動，澄清信件是私下寄發，強調是在「盡力解決問題」。

然而，業者說法隨即遭到女子二度發文打臉。她感嘆業者說謊令其心寒，強調當時分店明確告知「沒有退貨選項」，若能退貨何必委屈穿著瑕疵品出國？她表示發文並非想爭取補償，而是對品牌信件截圖IG限動的行為感到震驚。

