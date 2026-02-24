為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「大雷雨即時訊息」再升級！ 3/2起海岸線外10公里也能收CBS

    2026/02/24 11:10 記者黃宜靜／台北報導
    中央氣象署表示，3月2日起「大雷雨即時訊息」再升級。（資料照）

    中央氣象署表示，3月2日起「大雷雨即時訊息」再升級。（資料照）

    為精進防災應變效能，中央氣象署今天宣布，從3月2日起，正式將「大雷雨即時訊息」的預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，將監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域，特別針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，透過發布細胞廣播警訊（CBS），讓沿海遊憩民眾與海上作業人員能及時掌握瞬間強風的潛在風險。

    氣象署氣象預報中心主任黃椿喜表示，過去大雷雨即時訊息預警系統主要為陸地，透過官網、生活氣象APP及電視台蓋台的方式，讓民眾知道瞬間大雷雨、密集的閃電、較強陣風、冰雹的等情形，若預估時雨量可能達到100毫米就會發布CBS。

    黃椿喜指出，未來將從陸地延伸至鄉鎮沿海區域，特別針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨，也會發布CBS，讓沿海遊憩民眾與海上作業人員能及時掌握瞬間強風的潛在風險。

    黃椿喜說，這次服務升級，展現了近年新建、升級並整合涵蓋全台的雙偏極化「氣象雷達網」的應用成果，在此觀測網基礎上氣象署進一步發展大雷雨相關的「中尺度對流系統」預警技術，提升對外海移入強對流系統的預警能力。

    黃椿喜續指，透過高解析度的雷達資料，配合先進的電腦模擬與大數據分析，強化了劇烈對流系統的即時監測；尤其藉由精進「風場反演」與「極短期預報」技術，能更精準地推估海面上的降雨與強風分布，讓新的預警範圍向海上推展，對沿海活動民眾提供更即時的防護。

    氣象署呼籲民眾，若接獲大雷雨即時訊息，代表劇烈天氣即將或正在發生，建議立即停止各類水上活動，遠離水邊與低窪處；戶外活動者應儘速尋找安全遮蔽、海面船隻則需密切留意風向驟變與瞬間大浪，並視天氣變化適時調整航行作業，降低劇烈天氣所帶來的災害風險。

    中央氣象署表示，3月2日起「大雷雨即時訊息」再升級，預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，將監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署表示，3月2日起「大雷雨即時訊息」再升級，預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，將監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域。（圖由氣象署提供）

    相關新聞
    生活今日熱門
