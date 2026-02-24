為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    年逾50人生迭見起落 參加職訓開啟新生活

    2026/02/24 10:54 記者王涵平／台南報導
    56歲陳迦秦訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室，擁有穩定收入，開啟新生活。（雲嘉南分署提供）

    

    56歲陳迦秦國中肄業，曾在理髮店打工、開過花店，離婚後返回娘家，人生迭有起落，參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室，擁有穩定收入，開啟新生活。

    現年56歲的陳迦秦，國中時即在親戚的理髮店打工，婚後跟前夫定居於雲林，因自身對花藝的興趣及察覺婚喪喜慶都需用花的商機，自己經營花店約有15年之久，後來因大環境改變，花店生意大不如前，之後也面臨離婚而返回嘉義娘家。因無一技之長且年逾中高齡，返嘉後只能四處打臨工維生，好不容易存到一筆錢和朋友合夥開小吃店，卻又遇到疫情攪局關店收場。

    為開拓不同的職涯視野，先後報名清潔及模板的委外職前課程，結訓後開設居家清潔工作室穩定接案，空閒之餘也受聘至工地擔任營建木工助理，收入較以往大幅提升，她鼓勵待業者善用政府資源參加職訓。

    勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失（待）業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年皆會針對轄區產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上。雲嘉南分署第2期自辦職前訓練課程也正受理報名至3月17日止。

