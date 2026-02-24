高雄無障礙建設獲全國特優級 陳其邁表揚4場所

陳其邁（中）致贈四個受檢場所感謝狀表揚。（工務局提供）

內政部國土管理署舉辦的「114 年度公共建築物及騎樓無障礙環境督導」，高雄市在「業務考核」及「實地現場考核」等項目整體總成績，榮獲特優級肯定，今天市政會議中，由高雄市長陳其邁致贈感謝狀表揚。

今天接受表揚的場所有3處既有公共建築物，包括台灣土地銀行三民分行、康正旅館站前分公司、全聯實業苓雅中正一分公司，及1處新建公共建築物:慈濟基金會鳳山聯絡處，都在明顯處設有全區無障礙設施配置圖，清楚引導至各項設施，並提供輪椅租借、設置專用服務櫃台或充電插座給行動不便者使用，於樓梯梯鼻加設不同顏色警示帶，增加弱勢者踩踏安全等，站在使用者立場考量的貼心作為。

請繼續往下閱讀...

高雄市工務局長楊欽富表示，為落實友善的無障礙環境，嚴格要求新建建築物全面規劃及設置無障礙設施，並以建築師公會代表、身心障礙福利團體代表、工務局代表，組成「高雄市新建公共建築物無障礙設施勘檢小組」，至現場會勘合格後，才能核發使用執照。

工務局也強調，為建構友善通行空間，持續爭取中央補助，推動騎樓整平工程，以重點商圈、觀光景點、重大交通建設沿線車站出入口周邊及大型醫院附近為優先，114年度提出騎樓經費1781萬元，預計改善路段為三民區（裕誠路、明哲路、明仁路、聯興路）、岡山區（岡山路、大德一路、竹圍東街一路）、楠梓區（楠陽路、鳳楠路），繼續推動騎樓整平計畫。

慈濟基金會鳳山聯絡處的無障礙設施。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法