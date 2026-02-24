初九拜天公 減紙錢少燃炮 神明也按讚

台南推環保祭拜讓敬天與永續並行。（南市民政局提供）

明（25）日農曆正月初九「天公生」登場，台南市府今年特別彙整全市各大宮廟拜天公活動資訊，邀請民眾走出家門、就近到宮廟團拜，用更環保、少煙少炮的方式向玉皇大帝祝壽祈福，讓新年好運到、空氣也更清新。

初九拜天公是春節重要習俗，民眾多在初八子時於家中設香案，祭拜玉皇大帝，祈求新的一年平安順遂。不過，隨著生活型態改變，家戶自行準備供品與焚燒紙錢，往往耗費時間與人力。市府因此整合各區宮廟祭拜時程，

各區宮廟祭拜時程，讓市民能就近參與聯合祭典，既莊嚴隆重，也更便利。

副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，現代社會重視環保，集中於宮廟祭拜，可由廟方統一處理紙錢，減少社區巷弄零散焚燒與火源風險，同時降低空氣污染。往年初八深夜常出現連續燃放鞭炮情形，不僅影響空氣品質，也干擾市民作息。鼓勵民眾到宮廟參拜，有助減少零星燃炮與噪音，在尊重傳統的同時，也兼顧生活品質與鄰里安寧。

民政局指出，拜天公不僅祈求風調雨順、五穀豐收，更展現臺南深厚的歷史文化與信仰傳承。今年提倡「減紙錢、少燃炮、心誠意到」，以實際行動守護城市環境。

南市府整合宮廟祭典推環保拜天公。（南市民政局提供）

明天是農曆初九天公生，民間習俗拜天公祈福平安好運。（記者洪瑞琴攝）

