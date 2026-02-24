為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初九拜天公 減紙錢少燃炮 神明也按讚

    2026/02/24 10:56 記者洪瑞琴／台南報導
    台南推環保祭拜讓敬天與永續並行。（南市民政局提供）

    台南推環保祭拜讓敬天與永續並行。（南市民政局提供）

    明（25）日農曆正月初九「天公生」登場，台南市府今年特別彙整全市各大宮廟拜天公活動資訊，邀請民眾走出家門、就近到宮廟團拜，用更環保、少煙少炮的方式向玉皇大帝祝壽祈福，讓新年好運到、空氣也更清新。

    初九拜天公是春節重要習俗，民眾多在初八子時於家中設香案，祭拜玉皇大帝，祈求新的一年平安順遂。不過，隨著生活型態改變，家戶自行準備供品與焚燒紙錢，往往耗費時間與人力。市府因此整合各區宮廟祭拜時程，

    各區宮廟祭拜時程，讓市民能就近參與聯合祭典，既莊嚴隆重，也更便利。

    副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，現代社會重視環保，集中於宮廟祭拜，可由廟方統一處理紙錢，減少社區巷弄零散焚燒與火源風險，同時降低空氣污染。往年初八深夜常出現連續燃放鞭炮情形，不僅影響空氣品質，也干擾市民作息。鼓勵民眾到宮廟參拜，有助減少零星燃炮與噪音，在尊重傳統的同時，也兼顧生活品質與鄰里安寧。

    民政局指出，拜天公不僅祈求風調雨順、五穀豐收，更展現臺南深厚的歷史文化與信仰傳承。今年提倡「減紙錢、少燃炮、心誠意到」，以實際行動守護城市環境。

    南市府整合宮廟祭典推環保拜天公。（南市民政局提供）

    南市府整合宮廟祭典推環保拜天公。（南市民政局提供）

    明天是農曆初九天公生，民間習俗拜天公祈福平安好運。（記者洪瑞琴攝）

    明天是農曆初九天公生，民間習俗拜天公祈福平安好運。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播