    首頁 > 生活

    228連假衝大湖採草莓 公路局籲「早來不塞車」

    2026/02/24 11:15 記者彭健禮／苗栗報導
    大湖草莓。（資料照）

    大湖草莓。（資料照）

    228連續假期自2月27日至3月1日，適逢苗栗地區大湖草莓季，公路局中區養護工程分局預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段發生在2月27日至2月28日每日上午10點至下午7點，建議遊客「上午10:00以前來，讓您不塞車」、「10時以後公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採」，藉由時間及空間的分散以紓解道路壅塞狀況，也促進外圍地區草莓觀光。

    公路局中工分局建議民眾3個行車動線指標，從國道1號苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園；從北部來的車流可以走台3線往南到獅潭草莓園；從中南部來的車流可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾亦可透過縣道124線（或縣道124丙線）、縣道130線、縣道140線、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。

    另外也可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運（往大湖或卓蘭方向）或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運（往雪霸國家公園管理處方向），亦可利用自行車探索浪漫台3線之旅。

    此外，苗栗縣警察局將於草莓園沿線路肩亦放置交通錐執行禁止車輛停等管制；並派交通崗調整號誌秒差及指揮交通之勤務，請用路人配合警方指揮交通。

    公路局中區養護工程分局統計歷年台3線大湖地區車潮尖峰交通量，建議「上午10:00以前來，讓您不塞車」。（圖由公路局提供）

    公路局中區養護工程分局統計歷年台3線大湖地區車潮尖峰交通量，建議「上午10:00以前來，讓您不塞車」。（圖由公路局提供）

    除了大湖市區，公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採。（圖由公路局提供）

    除了大湖市區，公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採。（圖由公路局提供）

