竹縣機車駕訓補助下週二起600名額 最多可獲2700元補助金

還在無照騎機車的新竹縣民或縣內高中、大學生們注意了，新竹縣府下週二起共有600個機車考照駕訓費疊加補助的名額，每人可以領到2700元！（記者黃美珠攝）

新竹縣配合中央連6年推動機車考照的駕訓疊加補助，還獲得企業和宗教團體支持，從下週二、3月3日起，有600個名額，從原來只能領到官方共1700元的補助款，提高為每人可以獲得2700元！這跟縣內目前機車駕訓班，不含行政費，收費約3700元的行情來看，非常經濟實惠，名額有限，歡迎縣民或在縣內就學的學子們爭取。

縣府交通處長姜禮仙說，縣府從2021年起配合中央的「 機車考照駕訓補助 」計畫給予疊加補助，到去年底總共補助了1460人。且從去年度有接受過機車駕訓者，跟沒受過機車駕訓者相比，前者的違規率降低了60.7% 、肇事率降低51.9%。

今年從元旦起，報名機車駕訓班者，一樣可獲交通部1300元跟縣府的疊加補助金400元，等於每人可實領1700元，只要是設籍在新竹縣的縣民或在新竹縣就讀的學生都可申請，全年總額750名。

縣內的新竹物流（股）公司、福雄工程（股）公司以及竹北天后宮了解前述政策的立意後，各自捐款再加碼協辦，交通處因此把前述疊加補助分2階段辦理，第1階段限額150名，可領得交通部1300元和縣府400元的疊加補助金。但從下週二起補助款較多的第2階段，名額就高達600個，且在受惠前述企業和宮廟助力下，每個人能領得2700元。

