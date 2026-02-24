苗縣80歲以上7月至明年底免繳健保費 估25823人受惠

苗栗縣長鍾東錦（左2）肯定稅務局牌照稅科長林淑敏（左1）、稅務員吳英昌（右2）徵稅有功，頒發獎勵金鼓勵。（記者張勳騰攝）

最近有許多長輩反映，盼能比照其他縣市由政府繳交65歲以上健保費，但因苗栗財政條件較為吃緊，苗栗縣長鍾東錦因而請社會處評估80歲以上的可行性，因稅務局剛好有一筆印花稅超徵3.85億元；鍾東錦今（23）日在縣務會議中裁示由這筆錢支應全縣80歲以上老人的健保費，從今年7月至明年底試辦，預估有25823位長者受惠。

苗栗縣政府社會處指出，至今年一月底65歲以上老年人口約有10萬7893人，如果由縣府支應健保費，一年費用約10多億元，因此議題涉及苗縣府的財政、世代公平、社會福利資源分配及健保永續等公共面向，建議現階段仍採取有條件、精準的補助。

由於苗縣府稅務局印花稅超徵3.85億，鍾東錦今天在縣務會議中裁示，將用這筆經費來支應80歲以上長者的健保費。鍾東錦表示，從今年7月起到明年底，將試辦80歲以上老人健保費由縣府繳納，一年半的經費剛好是3.85億元，每人一年約可節省1萬元，除嘉惠這些長輩外，也減輕子女及家人的負擔，讓長者活得有尊嚴，過得幸福快樂。

苗縣府稅務局表示，全縣一年印花稅收入約1.9億元，去年台電通霄電廠第二期更新改建計畫，複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購安裝案，印花稅3.09億多元，此外，中油永安至通霄第二條海底輸氣管統包工程，印花稅7563萬多元，合計3.85億元。

縣府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌認真過濾，去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩項工程印花稅3.85億元創下紀錄，兩人各記一大功，鍾東錦今天肯定兩位員工的辛勞，特別頒發獎勵金，強調這筆稅金對苗栗縣政發揮了最大的效果。

