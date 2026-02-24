為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    傳說現身？玉山野生動物大調查 驚見「白色聖鹿」

    2026/02/24 10:33 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區野生動物監測調查，意外拍到部分白化的水鹿個體，猶如傳說中的「白色聖鹿」。（玉管處提供）

    玉山國家公園管理處去年3月展開園區野生動物監測大調查，到去年底已記錄到30種野生動物，包含台灣黑熊、水鹿、台灣野山羊，以及中高海拔少見的麝香貓，其中還拍到部分白化的水鹿個體，猶如原住民邵族傳說中的「白色聖鹿」驚喜現身，玉管處表示，透過長期監測能掌握園區動物情況，未來將持續記錄，作為園區保育與管理的重要依據。

    玉管處指出，去年3月起加入國家公園署與林業及自然保育署合推的「全國野生動物長期監測系統」，以8公里乘8公里的網格取樣，在園區10處棲地設置監測相機，盼能長期且穩定的監測野生動物。

    截至去年底，已記錄到30種野生動物，包含19種哺乳類、11種鳥類，其中有25種台灣特有（亞）種，屬保育類有15種，例如台灣黑熊、台灣水鹿、台灣野山羊，以及6種齧齒目動物，如白面鼯鼠、長吻松鼠等，8種食肉目動物，如黃喉貂、黃鼠狼、白鼻心，還有罕見的台灣小黃鼠狼群體活動，另外，更在2600公尺的高海拔記錄到中、低海拔較為常見的麝香貓等。

    玉管處強調，這些動物監測資料，除能掌握園區野生動物分布與種類外，尤其在黑熊出沒的區域，更有助降低人熊衝突風險，建立人熊共存環境，並提醒民眾若遇到野生動物，應保持距離、不追逐、不圍觀、不餵食，以及食物不落地，以維護山林生態環境。

    玉山園區野生動物監測調查，拍到保育類動物台灣黑熊。（玉管處提供）

    玉山園區野生動物監測調查，在2600公尺的高海拔記錄到中、低海拔較為常見的麝香貓。（玉管處提供）

