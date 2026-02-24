新北技能賽明起報名 4大賽事總獎金逾81萬元

新北市技能競賽將從2月25日起開放報名，今年包含4大項目，總獎金81萬元。（圖由新北市勞工局提供）

「2026新北市技能競賽」明天（25日）起開放報名，今年比賽項目包括「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」、「咖啡拉花」以及「藝術麵包」4項，總獎金達81萬5000元，廣邀全台技藝好手同場競技，活動採「BeClass線上報名系統」網路報名，25日中午12點起至3月27日或額滿報名為止。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市長期投入職業技能訓練與人才培育，技能競賽不僅是讓技職好手展現專業、互相交流的重要舞台，也有助於產業發掘具潛力的明日之星，促進技能提升與產業發展。

陳瑞嘉說，去年首度推出就大受好評的競賽項目「藝術麵包」，今年擴增為20組名額，期盼讓更多追求技藝美學的烘焙師共襄盛舉，為賽事帶來視覺饗宴，也歡迎有興趣的年輕學子及業界高手踴躍參賽，為職涯發展累積亮眼成績。

職訓中心表示，新北技能競賽將於4月25日在三重區綜合體育館舉行，其中「奶油蛋糕裝飾」及「咖啡拉花」項目採分組競賽，分為高中（職）組、大專組及社會組，「藝術麵包」及「翻糖蛋糕」項目則不分組別，所有競賽皆免費報名，凡參加烘焙項目者，另享有材料費補助。競賽詳情及活動資訊，可至「2026新北市技能競賽」官網查詢。

新北市技能競賽是讓技職好手展現專業、互相交流的重要舞台，也有助於產業發掘具潛力的明日之星。（圖由新北市勞工局提供）

新北市技能競賽將從2日25起開放報名，咖啡拉花項目採分組競賽。（圖由新北市勞工局提供）

