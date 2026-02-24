春節鹿港老街人潮爆炸開紅盤 在地人：228連假「複製貼上」。

春節鹿港老街人潮強勢開紅盤，遊客大爆炸動彈不得。（民眾提供）

春節國旅強勢開紅盤，台灣各地景點湧入大批走春人潮遊客翻倍，其中全台老街旅遊人潮爆棚的彰化縣鹿港老街，更是被人群擠滿街道，場面壯觀，大年初二甚至一度出現逛街遊客擠爆一動也不動的誇張畫面，被網友形容「像罰站」，更有鹿港在地人形容過年去鹿港老街真的是「自殺式行為」；地方則分析今年人潮大爆炸，應與年假期間天氣好、緊鄰天后宮及小吃有高度特色有關，顯示景氣復甦，預料228連假逛老街人潮可望「複製貼上」。

去年春節全台老街旅遊人數，鹿港老街名列前茅，有網友PO文稱「鹿港老街旅遊人數太誇張了」，還有人說鹿港老街的旅遊人數完勝其它老街，取得壓倒性領先。

觀光署昨天公布春節全台風景區及主題樂園旅遊人數暴增，國旅強勢開紅盤，其中鹿港老街在大年初二更是出現爆炸性的誇張景象，鹿港天后宮周邊老街湧入爆量人潮，狹小的民生路上擠得水洩不通，甚至一度動彈不得，現場宛如「大型罰站現場」；地方更形容過年去鹿港是「自殺式行為」，在地人都知道要避開。

在地人則點出，鹿港老街區域大，特色小吃多樣化且多具全國知名度，老街商圈還有全國知名的天后宮，好吃好玩好逛，沒什麼可挑剔。還有人分析，緊接著就是228連假，照今年春節人潮大爆炸來看，228假期人潮可望「複製貼上」，想體驗「大型罰站現場」的民眾來這裡就對了。

鹿港警分局則表示，針對228連續假期，除了規劃交通疏導，屆時也將透過即時廣播疏導人流，避免過於擁擠造成危險。

春節鹿港老街人潮爆棚，相當熱鬧。（民眾提供）

鹿港老街小吃別具特色，吸引大批遊客光顧。（民眾提供）

