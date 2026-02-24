弱勢家庭阿宏母子3人安置各機構 新北七星社福中心協助線上團圓

阿宏（右）將手機移近給母親（左）看弟弟小瑞的近況。（記者翁聿煌攝）

新北市有輕度智能障礙的阿宏（化名），他弟弟小瑞也多重障礙，因父母離異，母親無力照顧，兩兄弟由新北市社會局七星社福中心安置，不料母親因血管瘤、急性腦中風等住院，出院後也安置到另一個護理之家，農曆過年期間，母親思念孩子，在中心社工和志工協助下，阿宏來到母親安置機構，兩人並以手機視訊小瑞，完成另類「團圓」，阿宏母親希望明年一家人能真正聚在一起圍爐，享受年節團聚。

七星社福中心主任周培仙表示，3年多前，中心接獲學校通報，阿宏母親每天揹著罹患腦性麻痺又失語等多重障礙的小瑞上下學，還要接送已就讀國中、有輕度智能障礙的阿宏，非常辛苦，中心接案後，積極協助申請低收等福利身分，並與母親商量，能否先安置小瑞，但母親堅持要自己照顧。

周培仙表示，由於阿宏父母離異，阿宏母親僅依靠單親、低收福利身分，獨力照顧兩名孩子，慈濟師姐長期介入關懷，另外中心溫心天使也幫忙照顧，兩年多前，阿宏母親因血管瘤需動手術，繼而又引發急性腦溢血，中心緊急出動，先安置阿宏和小瑞兩名兄弟到一個機構，在母親出院後，另安排到一個護理之家。

半年多前，阿宏的母親再度中風，出院後雖仍有意識，但已影響語言功能，在農曆春節期間，她向社工陳穎錚表達非常想念兩個孩子，於是在社工的協助下，和溫心天使先到兒少安置機構接阿宏到護理之家，然後透過手機視訊與小瑞會面，眼中充滿母愛的光輝，社工鼓勵阿宏的母親要努力復健，明年有機會安排母子三人實體見面，甚至一起圍爐吃年夜飯。

母子三人在手機視訊裡團圓，由上至下分別為阿宏、阿宏母親、小瑞。（記者翁聿煌攝）

