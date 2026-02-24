為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台北燈節走到腳痠？勞建處推暖心免費視障按摩服務

    2026/02/24 10:23 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

    台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

    2026年台北燈節將於明日（25）至3月15日登場，今年推出「雙展區、雙IP」策展模式。其中，台北市勞建處也特別推出免費視障按摩服務，讓市民在賞燈之餘，也能放鬆身心。勞動局長王秋冬表示，希望台北燈節不只是年度文化盛會，也能成為不同族群都能安心參與、彼此理解的公共活動。

    今年台北燈節橫跨西門展區與花博展區，在圓山花博展區以「變形金剛」為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展，打造前所未見的主題燈組與光影展演。在圓山花博展區更提供免費視障按摩，讓父母帶著孩子前來賞燈，或是情侶、朋友相揪同遊，都能在燈節中感受不一樣的樂趣與溫度。

    王秋冬提到，期望透過設置免費視障按摩服務，平日服務時間自17時30分至20時30分，假日服務時間自下午15時至20時30分，由受過專業訓練的視障按摩師提供免費服務，除舒緩民眾因長時間步行所產生的疲勞外，也讓市民在實際互動中，看見視障者的專業價值與就業成果。

    台北市勞動力重建運用處表示，透過燈節活動結合文化藝術與社會關懷，期盼讓臺北燈節不只是賞燈，更成為傳遞溫暖、促進理解、實踐共融的城市平台。

    台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

    台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播