2026台北燈節走到腳痠？勞建處推暖心免費視障按摩服務

台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

2026年台北燈節將於明日（25）至3月15日登場，今年推出「雙展區、雙IP」策展模式。其中，台北市勞建處也特別推出免費視障按摩服務，讓市民在賞燈之餘，也能放鬆身心。勞動局長王秋冬表示，希望台北燈節不只是年度文化盛會，也能成為不同族群都能安心參與、彼此理解的公共活動。

今年台北燈節橫跨西門展區與花博展區，在圓山花博展區以「變形金剛」為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展，打造前所未見的主題燈組與光影展演。在圓山花博展區更提供免費視障按摩，讓父母帶著孩子前來賞燈，或是情侶、朋友相揪同遊，都能在燈節中感受不一樣的樂趣與溫度。

請繼續往下閱讀...

王秋冬提到，期望透過設置免費視障按摩服務，平日服務時間自17時30分至20時30分，假日服務時間自下午15時至20時30分，由受過專業訓練的視障按摩師提供免費服務，除舒緩民眾因長時間步行所產生的疲勞外，也讓市民在實際互動中，看見視障者的專業價值與就業成果。

台北市勞動力重建運用處表示，透過燈節活動結合文化藝術與社會關懷，期盼讓臺北燈節不只是賞燈，更成為傳遞溫暖、促進理解、實踐共融的城市平台。

台北市勞建處辦理推廣按摩活動。（台北市勞建處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法