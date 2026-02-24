101櫃哥酸女伴換人後續！Dior回「這句話」引客怒：把客訴當幻覺？

台北101。（資料照）

台北101精品專櫃爭議持續延燒！一名男網友控訴大年初三攜女伴逛Dior時，遭男櫃員當眾調侃「上次帶的女生不一樣」，引發喧然大波。儘管台北101董事長賈永婕第一時間介入督促，但Dior事後回覆的一句「不同的了解」再度引爆原PO怒火，質疑品牌端將客人投訴當成「幻覺」。

針對男網友指控櫃員「亂認客戶＋公然挑釁」，賈永婕日前親自留言致歉，並幽默表示若看到她老公帶妹請拍照存證，試圖平息眾怒。她事後出席活動也透露，已調閱監視器確認有客人帶外籍友人入店，但因監視器無錄音，無法查證具體對話。

事件延燒多日後，原PO昨晚（23日）再度發文稱，已收到Dior的官方回覆，內容提及：「調查過程中我們有一些不同的了解，然對於此次服務未讓您感到愉快，我們致上誠摯的關心與遺憾，並將持續努力提升教育訓練，以提供顧客更細緻的服務體驗。再次感謝您願意將您的感受告訴我們，讓我們有機會不斷改進提升服務品質。」

這句「不同的了解」讓原PO徹底炸裂，直呼「所以那句『這次帶的女生不一樣』、那個挑眉、那個跟同事的眼神交換，在貴司調完監視器後，就變成了跟自己認知『不同的了解』？」原PO認為，「這封信講人話就是『我們問過員工了，他說他沒錯，所以你聽錯了。』你有整整5天，整個公關部門，驚動101董事長說明。​這就是國際大牌處理公關危機的方式？把客人的投訴當成幻覺？我原本要的是一個道歉，現在我覺得我需要的是一個公道。​大家怎麼看這句「不同的了解」？」

網友對此反應兩極。部分人認為櫃員死不認帳，品牌端只能草草了事，也有人呼籲原PO向Dior總部反應，「現在很多奢侈品的櫃哥櫃姐真的欺人太甚，Sales做出優越感，不知道的以為公司他家開的」；但也有人站在品牌與員工立場，認為在無監視器音檔證據的情況下，若強迫員工認錯亦不公平，且資深業務通常深諳「換女伴心照不宣」的潛規則，質疑雙方可能在理解上存在落差。

