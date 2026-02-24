國家兒童未來館通過都設審議 預計今年動工

文化部規劃在新板特區、板橋車站旁的「特專三」用地興建國家兒童未來館，土地目前做停車場使用。（記者賴筱桐攝）

文化部規劃在新北市新板特區、板橋車站旁的「特專三」用地興建國家兒童未來館，為全國首座國家級兒童文化場域，以「森林中立體兒童之城」為設計理念，全案日前通過都市設計審議，預計今年動工，園區留設2萬4000平方公尺以上的開放空間，與鄰近的萬坪都會公園綠帶串聯，完工後除了提升公共服務機能，也讓新板特區的立體城市藍圖再向前邁進重要一步。

城鄉發展局局長黃國峰表示，國家兒童未來館都市設計案審議通過，對於新板地區的發展具有雙重意義，首先，在都市交通與步行環境面向，將補齊新板空橋系統的最後一塊拼圖，場館新建2座天橋，一端銜接公益設施（玩聚窩、新板藝廊）與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及板橋車站，落實人車分流，日後家長帶著孩子從板橋車站出站後，不必穿越車流，即可透過立體空橋，一路直達兒童未來館，提升交通安全與步行舒適度。

其次，在都市發展與空間整合面向，國家兒童未來館的基地採低建蔽率（約26%）規劃，其餘留設2萬4000平方公尺以上的大面積開放空間及公共使用場域，保留既有大型樹木，並與鄰近萬坪都會公園綠帶緊密串聯，形塑連續性綠帶與步行動線，並增加綠覆面積達2萬4000平方公尺以上，提升環境品質，改善都市景觀。

根據文化部規劃，國家兒童未來館除了有兒童博物館，也設有劇場、展演、電影院、餐飲及多功能空間等設施，提供豐富的親子文化體驗，另提供約2000汽、機車位提供民眾參觀、轉乘及周邊民眾使用。本案基地面積約3.29公頃，興建地上6樓、地下4層建築物，總樓地板面積約9萬平方公尺。

文化部將在新板特區興建國家兒童未來館，圖為完工模擬圖。（圖由新北市城鄉發展局提供）

國家兒童未來館園區留設2萬4000平方公尺以上的開放空間和公共使用場域，串聯鄰近的萬坪公園綠帶。圖為完工模擬圖。（圖由新北市城鄉發展局提供）

