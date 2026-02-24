雲林沿海鄉親有福了 縣內第二座大型社福場館落腳北港

縣府將有償撥用國產署所屬土地，在北港鎮新建縣內第二座綜合社會福利館。（記者李文德攝）

雲林縣綜合社會福利館2021年開館後，已有超過24萬人造訪，不過該館設位處虎尾，未補足沿海社福缺口，雲林縣府規劃在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。社會處長林文志表示，該館舍將結合身障、托嬰、輔具與高齡服務、社區支持系統等服務據點，目前用地已取得且發包執行規畫設計，預估投入3億元打造，盼2028年底前完工啟用。

雲林縣內主要社福機關多設於斗六、虎尾，資源相對集中，位居中心的虎尾鎮雖有綜合社會福利館，但對北港、口湖、水林等沿海鄉鎮民眾來往不便，舟車勞頓，不少民眾反映是否能夠沿海地區設置社會福利館。

林文志表示，為提升沿海鄉鎮社福服務便利性，因此規劃北港區綜合社會福利館，目前選址於北港鎮樹子腳段466-5地號（北港消防分隊旁空地），面積約743坪，該地所有權為財政部國有財產署，目前已完成有償撥用程序並獲行政院核准。依公告現值計算總價約3684萬元，預計採8年分期支付。

林文志表示，日前已發包辦理規劃設計，初步規劃該館將設有輔具器具資源中心、身障服務中心、托嬰中心、親子館等空間，預計工程將斥資約3億元，經費逐年編列，屆時將成為雲林縣第二大綜合型社福場館。

社會處表示，該館舍會同步與中央爭取相關補助，而工程專業委由縣府交通工務局負責監督興建，待規畫設計完成，將召開地方說明會，盼彙整意見做為最貼近地方需求的配置。

