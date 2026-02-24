救護車升級、心理諮商更好找 南市創新提案服務升級

台南市府推動基層創意改造，強化市政治理量能與創新服務。（記者洪瑞琴攝）

台南市府及所屬機關學校創新提案競賽，最新成績出爐！共選出4件特優、1件優等。這些得獎點子不是紙上談兵，而是第一線人員在忙碌工作中，針對「卡關」的地方動腦改造，把每天遇到的難題，變成真的做得到、還能推廣複製的好方法，提升市政服務。

消防局一口氣抱回2件特優，其中「救護車右方視覺輔助觀看系統」，是在救護車右側加裝120度廣角、具夜視功能的鏡頭。成本不高，卻能大幅減少視線死角，特別是在巷弄轉彎或夜間出勤時，更能降低行車風險，讓救護人員多一分保障。

「新式人員管制APP」則把科技帶進火場救災。透過結合平板與NFC卡片進行人員管制與即時回報，提升火場指揮掌握度與安全管理效率，讓現場資訊回傳更即時、更可追溯。

衛生局同樣展現創意能量，特優獎之一「心之所向：心理諮商可以去哪」，幫助民眾快速辨識合法心理諮商資源，不再擔心踩雷，讓想求助的人更安心跨出第1步。「關懷獨老精溫心」，則結合精神康復者培力與獨居長者關懷服務，讓原本需要被幫助的人，也能成為助人的力量，為社區注入更多溫度。

優等獎「北門衛生所中醫多元醫療照護計畫」，與新營醫院合作推動中醫巡迴診療，還設置小黃公車預約站，讓偏鄉長者看診不再舟車勞頓，醫療資源更貼近生活。

研考會指出，很多改變，其實就藏在日常工作裡，只要願意多想1步、多試1次，就能把流程變順、把服務做好。透過競賽機制，讓好點子被看見、被支持，也讓創新不只是口號，而是一步步落實在市政現場，成為市民真正有感的改變。

