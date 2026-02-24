為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    壽山動物園大象跟白老虎相繼辭世 高閔琳：評估引進大型草食動物

    2026/02/24 09:54 記者王榮祥／高雄報導
    換算人類年紀已高齡90歲的壽山動物園白老虎昭海2/22辭世。（觀光局提供）

    壽山動物園大象阿里、白老虎昭海本月相繼辭世，高雄市長陳其邁為此頗傷感，觀光局長高閔琳則指出，後續會評估引進大型草食動物。

    壽山大象阿里2月14日過世、引起關注，今天動物園再發布白老虎「昭海」於2月22日走完生命最後一哩路的消息。

    觀光局長高閔琳今說明，大象阿里與昭海爺爺，都是屬於偏高齡的動物，尤其昭海爺爺其實換算人類年齡大概就是90歲了。

    針對阿里跟昭海相繼辭世，高閔琳表示，未來會評估就既有的場域，是不是再引進其他的動物，目前這場地較適合大型的草食動物，內部會持續討論。

    「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽，自2019年起，「昭海」便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，讓「昭海」得以在患有慢性症狀情況下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。

    高市觀光局長高閔琳說明壽山動物園大象與白老虎過世後的規劃方向。（記者王榮祥攝）

