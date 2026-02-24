為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2萬5千人古都馬拉松3/1登場 警交管路、時段報你知

    2026/02/24 09:59 記者王俊忠／台南報導
    警方將派員為古都馬拉松賽事進行交通安全管制。（圖由南市警四分局提供）

    警方將派員為古都馬拉松賽事進行交通安全管制。（圖由南市警四分局提供）

    2026年古都國際馬拉松賽事在今年邁入第20週年，報名人數突破2萬5千人次，吸引眾多國際跑者共襄盛舉，是台南年度重點運動盛事。此次賽事有半程馬拉松、10公里與5公里健康路跑組別，為迎接3月1日登場的古都馬拉松，台南市警局第四分局配合交通局、體育局規劃交通疏導兼治安維護勤務，以保障選手、志工及觀賽民眾的安全。

    市警四分局指出，此次古都馬拉松從3月1日凌晨4時起陸續管制交通，管制區域涵蓋中西區、南區及安平區；管制路段包含：南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、平通路、文平路、永華路等。

    為減少對民眾通行時間的影響，各路段採分段管制，各管制路口均有架設管制時間告示牌，賽事當日上午10時將完全解除全路段管制；另參賽民眾車輛得停放於市府周邊建平5街、建平8街、建平12街停車場、永華運動中心、府前路停18停車場等。

    四分局警方呼籲參賽民眾與市民朋友配合警方交通指揮，並提醒其他用路人務必留意告示牌面之引導，提早改道並注意行車安全，減少交通時間受影響，使競賽期間道路交通安全順暢。

    市警四分局長廖水池並提醒用路人遵守交通規則「行經路口禮讓行人、不違規停車、不超速」，依現場員警、義交人員指揮引導行進，請市民朋友多予體諒，打造交通安全兼具溫度與品質的運動賽事。

    台南市府公布3月1日古都馬拉松賽的交通管制路、時段。（圖由市府體育局、警四分局提供）

    台南市府公布3月1日古都馬拉松賽的交通管制路、時段。（圖由市府體育局、警四分局提供）

